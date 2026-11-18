Ingresos no llegan a cubrir la canasta básica. Foto: Cuartoscuro

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) actualizó su Semáforo de Movilidad Social con datos al segundo trimestre de 2026 y encontró que 2 de cada 3 personas que estaban en pobreza laboral un año antes permanecieron en esa condición. El indicador pasó de 65.6% en el primer trimestre a 68% entre abril y junio de este año.

Esto significa que más del 60% de quienes ya enfrentaban esta situación en 2025 no consiguieron generar ingresos laborales suficientes para cubrir el costo de una canasta alimentaria básica. Aunque la pobreza laboral había alcanzado mínimos históricos al inicio de 2026, los datos más recientes muestran un repunte tanto en el número de personas afectadas como en la dificultad para salir de esa condición.

Pobreza laboral vuelve a subir después de alcanzar mínimo histórico

El comportamiento de la pobreza laboral durante los primeros seis meses de 2026 mostró un cambio respecto a la tendencia que se había registrado en años anteriores.

En el primer trimestre, el indicador se ubicó en 30.7%, su nivel más bajo en 20 años, mientras que la persistencia de la pobreza laboral llegó a 65.6%, también su mínimo histórico desde que el CEEY comenzó a medirla.

Sin embargo, para el segundo trimestre ambos porcentajes aumentaron. La pobreza laboral pasó a 32% y la persistencia llegó a 68%, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

La diferencia entre ambos indicadores es importante: el primero mide a la población cuyos ingresos laborales no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, mientras que el segundo permite identificar qué proporción de quienes ya estaban en esa situación no consiguió salir de ella después de un año.

Mujeres enfrentan más obstáculos para salir de la pobreza laboral

Las condiciones de los hogares también influyen en sus posibilidades de mejorar los ingresos. De acuerdo con el análisis del CEEY, 44% de los hogares que permanecieron en pobreza laboral tenían jefatura femenina.

El organismo también identifica diferencias en las oportunidades laborales de mujeres y hombres. En el segundo trimestre de 2026, la brecha salarial promedio fue de 23.7%, prácticamente sin cambios respecto al 23.9% registrado en el mismo periodo de 2025.

A esto se suma que las mujeres trabajaron en promedio 37 horas remuneradas a la semana, frente a 44 horas de los hombres. El CEEY relaciona esta diferencia con la distribución de las tareas domésticas y de cuidados, que lleva a muchas mujeres a buscar empleos más flexibles o trabajar jornadas remuneradas más cortas.

Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa registran mayor persistencia

El lugar de residencia es otra de las características relacionadas con las posibilidades de permanecer en pobreza laboral.

La actualización del Semáforo de Movilidad Social identifica a Chiapas, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa entre los estados donde se registraron mayores probabilidades de permanecer en esta condición durante el segundo trimestre de 2026.

Esto muestra que las oportunidades para mejorar los ingresos laborales también presentan diferencias regionales y que el lugar donde viven los hogares forma parte de las condiciones que enfrenta la población para salir de la pobreza.

La informalidad predomina entre quienes permanecen en pobreza laboral

La calidad del empleo es otro factor que distingue a los hogares que lograron salir de la pobreza laboral de aquellos que continuaron en esa situación.

Según la infografía del CEEY, 93% de los jefes y jefas de hogar que permanecieron en pobreza laboral trabajaban en el sector informal, donde no cuentan con las mismas protecciones y oportunidades que ofrece un empleo formal.

En contraste, los hogares que consiguieron salir de esa condición tenían más de un integrante participando en el mercado de trabajo. Es decir, contaban con más personas que contribuían a generar ingresos para la familia.

¿Qué propone el CEEY para reducir la pobreza laboral?

El Centro de Estudios Espinosa Yglesias plantea atender las condiciones que dificultan que las personas mejoren sus ingresos a través del trabajo. Entre las medidas que considera necesarias se encuentran:

Formalizar el empleo: ampliar las oportunidades de trabajo con seguridad social y prestaciones, ya que buena parte de la población permanece en el sector informal.

ampliar las oportunidades de trabajo con seguridad social y prestaciones, ya que buena parte de la población permanece en el sector informal. Facilitar la conciliación entre trabajo y cuidados: generar condiciones para que las mujeres puedan incorporarse y permanecer en el mercado laboral sin que las responsabilidades domésticas limiten sus oportunidades.

generar condiciones para que las mujeres puedan incorporarse y permanecer en el mercado laboral sin que las responsabilidades domésticas limiten sus oportunidades. Garantizar servicios públicos de calidad: fortalecer el acceso a educación, salud y protección social, elementos que contribuyen a romper los ciclos de pobreza entre generaciones.

El CEEY señala que reducir la persistencia de la pobreza laboral requiere atender estas desigualdades para que las condiciones de origen, el género y el tipo de empleo no limiten las oportunidades de mejorar los ingresos de los hogares.

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