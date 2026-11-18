¡Checa cuándo te toca tu aguinaldo! Foto: Shutterstock/Getty

El cierre de año se acerca y con él llega una de las prestaciones más esperadas por las y los trabajadores: el aguinaldo. Para 2026, los patrones tienen la obligación de pagarlo antes del 20 de diciembre, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, hay personas que pueden recibir esta prestación desde noviembre. Se trata de determinados trabajadores y servidores públicos del Gobierno federal, cuyo pago comenzó a partir del 10 de noviembre, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Cuál es la fecha límite para recibir el aguinaldo de 2026?

El artículo 87 de la LFT establece que las personas trabajadoras tienen derecho a un aguinaldo anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre y que debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario.

Foto: DOF

Esto significa que el empleador debe realizar el pago a más tardar el 19 de diciembre. También puede adelantarlo, por lo que no es necesario esperar hasta esa fecha.

Si recibes un depósito antes del plazo, verifica que corresponda al aguinaldo y no a tu salario ordinario o quincena.

¿Quiénes reciben primero el aguinaldo en 2026?

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF el 23 de octubre de 2026, el pago para determinados trabajadores del Gobierno federal puede realizarse a partir del 10 de noviembre.

El documento contempla a personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a otros grupos específicos, entre ellos personal operativo de confianza, de enlace y de mando, además de personal militar en activo.

Para las personas servidoras públicas cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el aguinaldo equivale a 40 días de salario.

En otros grupos contemplados en el decreto, el monto puede ser de hasta 40 días, conforme a las condiciones y lineamientos aplicables. Los poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos federales pueden tomar estas disposiciones como referencia, de acuerdo con su autonomía y normativa.

¿Cuánto te toca de aguinaldo?

El monto depende del sector en el que trabajes y del tiempo que hayas laborado durante el año.

Sector privado: por lo menos 15 días de salario si trabajaste el año completo.

por lo menos 15 días de salario si trabajaste el año completo. Menos de un año de servicio: tienes derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no trabajas en la empresa cuando se realice el pago.

tienes derecho a recibir la parte proporcional, incluso si ya no trabajas en la empresa cuando se realice el pago. Servidores públicos federales contemplados en el decreto: 40 días de salario, conforme a las disposiciones aplicables.

Si tu relación laboral termina antes de la fecha de pago, el aguinaldo proporcional debe cubrirse como parte de tu liquidación o finiquito.

¿Qué hacer si no recibo mi aguinaldo este 2026?

Si tu patrón no paga el aguinaldo, lo entrega incompleto o lo deposita fuera del plazo establecido, puedes solicitar asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet).

De acuerdo con esta institución, las personas trabajadoras cuentan con un año para reclamar el pago de esta prestación.

La Profedet ofrece orientación y representación jurídica gratuita a través de los siguientes medios:

800 911 7877

800 717 2942

55 5998 2000 , extensiones 44741, 44780, 44781, 44782, 44784, 44785, 44786 y 44699.

, extensiones 44741, 44780, 44781, 44782, 44784, 44785, 44786 y 44699. También puedes comunicarte a la línea 079 del Gobierno de México.

El aguinaldo es un derecho laboral irrenunciable, por lo que ninguna persona trabajadora debe quedarse sin esta prestación si tiene derecho a recibirla.

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