Ugalde pidió a Fox aclarar sus dichos. Foto: Cuartoscuro

El exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, calificó de “irresponsables” y “arrogantes” las declaraciones del expresidente Vicente Fox (2000-2006) sobre su supuesta intervención en la elección presidencial de 2006, en la que ganó su sucesor, Felipe Calderón (2006-2012).

Desde Boston, Estados Unidos, Ugalde pidió a Fox aclarar sus dichos, luego de que el exmandatario asegurara que intervino en el proceso electoral para favorecer el triunfo del candidato de su partido, Calderón Hinojosa.

Luis Carlos Ugalde critica declaraciones de Vicente Fox

“Erráticas, me parecen irresponsables, me parecen incluso arrogantes”, expresó Luis Carlos Ugalde, quien presidió el IFE entre 2003 y 2007, al referirse a los comentarios del expresidente.

El exfuncionario electoral advirtió que las afirmaciones de Fox generan confusión, críticas y confrontación en torno a lo ocurrido durante las elecciones presidenciales de 2006.

“Me parece que decir que él hizo que ganara Calderón o incluso luego dijo que no le hubiera transmitido la banda presidencial es claramente algo que genera confusión, que genera crítica y que alienta a la confrontación. Fox debe aclarar a qué se refería”, señaló.

Con estas declaraciones, Ugalde solicitó al expresidente explicar el alcance de sus afirmaciones sobre el triunfo de Felipe Calderón y su participación en aquel proceso electoral.

Ugalde cuestiona comisión para investigar elección de 2006

El expresidente del IFE también se pronunció sobre la creación de una comisión especial para investigar la elección presidencial de 2006, proceso que ha sido objeto de señalamientos de presunto fraude electoral.

Ugalde celebró que se busque investigar lo ocurrido durante aquella elección. Sin embargo, cuestionó que el nombre de la comisión, a su juicio, anticipe una conclusión antes de que comiencen los trabajos.

“El problema de esta comisión especial es que ya concluyó antes de haber empezado, es decir, el nombre de la comisión habla de que ya hay un veredicto cuando éste debería ser la conclusión de la comisión”, afirmó.

De esta manera, Luis Carlos Ugalde planteó dos cuestionamientos sobre la elección de 2006: la necesidad de que Vicente Fox aclare sus declaraciones y que la comisión investigadora llegue a sus conclusiones después de realizar su trabajo.

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