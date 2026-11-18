Exconsejeros presidentes del INE dieron conferencia. Foto: Cuartoscuro

Los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés, así como el primer presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, descartaron tener aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular.

En conferencia de prensa, se pronunciaron por separado sobre los señalamientos e incluso los destapes que se han hecho en el sentido de que buscarían contender en las elecciones de 2027.

José Woldenberg descarta buscar un cargo de elección popular

José Woldenberg, primer presidente del IFE entre 1996 y 2003, descartó cualquier aspiración política y dijo que, por su edad, no está interesado en ocupar un cargo de elección.

“Ya a mi edad no estoy para ningún cargo de elección, así que de tal suerte que a mí sí me pueden dar por muerto, ya sé que es una muy desafortunada fórmula para decirlo”, expresó.

Luis Carlos Ugalde afirma que está dedicado a la academia

Por su parte, Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE entre 2003 y 2007, afirmó que actualmente se dedica a la vida académica, la investigación y la consultoría.

“Estoy en la Universidad de Harvard, en Boston, viviendo desde hace año y medio. Me dedico a la vida académica, a la investigación, voy a regresar a México, por supuesto, pero no tengo ningún interés. Mi pasión, mi profesión es la academia, la enseñanza, la investigación y la consultoría, así que, igual que a Pepe, a mí denme por descontado”, señaló.

Leonardo Valdés respalda un proyecto político, pero descarta una candidatura

Leonardo Valdés, presidente del IFE entre 2008 y 2013, respondió que, si bien pertenece a un proyecto político en el partido Somos, no aspira a ocupar un cargo de elección popular.

“Yo en lo personal no aspiro a ningún cargo de elección popular, pero sí estoy comprometido con un proyecto político que lo que intenta hacer es rescatar la institucionalidad democrática de este país”, afirmó.

Lorenzo Córdova dice que su aspiración está en la academia

Finalmente, Lorenzo Córdova, primer presidente del INE de 2014 a 2023 y a quien el partido Somos destapó el martes como posible aspirante a una diputación federal, afirmó que su objetivo es otra candidatura, pero en el ámbito académico.

“Mi única aspiración es algún día poder haber reunido los méritos para poder ser candidato al Premio Universidad Nacional…”, comentó.

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