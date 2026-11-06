Sebastián Lelio, cineasta ganador del Oscar por “Una mujer fantástica”, murió a los 52 años

Sebastián Lelio ganó reconocimiento internacional con “Gloria”. Foto: AFP

Sebastián Lelio, cineasta chileno y ganador del Premio Oscar a Mejor Película Extranjera por “Una mujer fantástica”, murió este viernes a los 52 años.

Amalia Kassai, su pareja, informó que su fallecimiento se debió a “motivos de salud”, sin compartir más detalles.

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros“, se lee en el comunicado por parte de su familia compartido en Instagram.

¿Qué se sabe de la muerte de Sebastián Lelio?

Información difundida por CNN Chile señaló que el cineasta fue encontrado muerto en su casa, ubicada en la zona de Las Condes, al nororiente de Santiago.

Por su parte, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó que investigará las condiciones del fallecimiento de Sebastián Lelio.

¿Quién era Sebastián Lelio?

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo en 1974, en Mendoza, Argentina, sin embargo, se consideraba chileno, pues llegó a ese país cuando tenía apenas dos años, después de la separación de sus padres.

Durante su infancia y adolescencia vivió en distintas ciudades, entre ellas Viña del Mar, Concepción y Cholguán, además de pasar una temporada en Norteamérica.

Esta experiencia itinerante marcó sus primeros años de vida, pues, según ha contado, nunca permaneció más de dos o tres años en una misma ciudad.

Durante una etapa de su vida adoptó el apellido de su padre adoptivo y comenzó a llamarse Sebastián Campos. Sin embargo, después de obtener reconocimiento con su primer largometraje, decidió recuperar el apellido de su padre biológico.

En cuanto a su formación académica, estudió un año de Periodismo en la Universidad Andrés Bello y posteriormente ingresó a la Escuela de Cine de la Universidad ARCIS, en 1994. Un año después continuó sus estudios en la Escuela de Cine de Chile.

Sebastián Lelio y su legado cinematográfico

Lelio se consagró internacionalmente con su filme “Gloria”, cuya protagonista Paulina García recibió el Oso de Plata a la mejor actriz en 2013 en la Berlinale.

Pero el realizador alcanzó la gloria en 2018, al levantar el Oscar con “Una mujer fantástica”, protagonizada por Daniela Vega, que cuenta la historia de una mujer transgénero que enfrenta la discriminación tras la muerte de su pareja.

El filme también recibió otros importantes galardones, como el Oso de Plata de la Berlinale (2017), el Goya en España y cinco premios Platino del cine iberoamericano.

Lelio destacó luego con producciones como “Disobedience” (2017), donde trabajó con Rachel Weisz y Rachel McAdams; “Gloria Bell” (2018), con Julianne Moore; y “El prodigio” (2022), con Florence Pugh.

“Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia. Como familia pedimos respeto a la intimidad y consideración en estos difíciles momentos”, agregó la familia en un comunicado.

Lelio trabajaba en la película “Poeta Chileno”, basada en el libro del novelista Alejandro Zambra.

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