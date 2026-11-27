El programa está enfocado en adultos mayores. Foto: Envato

La ciudad de Nueva York amplió su programa de congelación de renta para adultos mayores y personas con discapacidad, que admitirá hogares con ingresos de hasta 75 mil dólares al año, en lugar del límite anterior de 50 mil, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de Nueva York.

Con este cambio, más de 5 mil hogares con personas mayores o con alguna discapacidad podrán pedir que su renta deje de subir. Para eso existen dos beneficios conocidos como SCRIE y DRIE, que protegen a ciertos inquilinos de los aumentos de alquiler mientras cumplan los requisitos del programa.

Esta ampliación es distinta de la congelación de rentas que la ciudad aprobó a mediados de año para los departamentos de renta estabilizada.

¿Qué aprobó Nueva York y desde cuándo aplica el nuevo límite?

El cambio salió de un trabajo conjunto entre el estado y la ciudad. Primero, el presupuesto estatal autorizó a Nueva York a subir el tope de ingreso de SCRIE y DRIE. Después, el Concejo Municipal aprobó la propuesta Intro. 978, impulsada por la concejal Farah Louis, que según su oficina en el Concejo de Nueva York eleva el límite de ingreso del hogar de 50 mil a 75 mil dólares. En el anuncio, Louis afirmó que ningún neoyorquino debería verse obligado a elegir entre pagar la renta y comprar comida o medicinas.

Además, el nuevo límite se aplica desde el 1 de julio de 2026, de modo que cubre meses anteriores al anuncio. Así lo explicó el Departamento de Finanzas de Nueva York (DOF), la dependencia que administra el programa, durante una audiencia ante el Concejo en septiembre. De hecho, en la página oficial del Programa de Congelación de Renta se aclara que las renovaciones negadas por ingreso después del vencimiento del beneficio el 30 de junio se revisarán con el nuevo tope.

Para el inquilino, el beneficio funciona de manera sencilla. La renta queda fija en un monto y la ciudad cubre la diferencia cuando el casero sube el alquiler, a través de un crédito en el impuesto predial del dueño del edificio. En la práctica, la persona sigue pagando la misma cantidad, mientras el propietario recibe el resto por otra vía.

¿Quiénes pueden pedir SCRIE y DRIE?

Aunque los dos beneficios forman parte del mismo programa, cada uno está pensado para un grupo distinto. SCRIE es para adultos mayores y DRIE para personas con discapacidad; en ambos casos se pide que la renta pese mucho en el presupuesto del hogar.

De acuerdo con la Alcaldía, estos son los requisitos principales:

SCRIE: tener 62 años o más, con un ingreso anual del hogar de 75 mil dólares o menos.

tener 62 años o más, con un ingreso anual del hogar de 75 mil dólares o menos. DRIE: tener 18 años o más y recibir beneficios por discapacidad que califiquen, con el mismo límite de ingreso.

tener 18 años o más y recibir beneficios por discapacidad que califiquen, con el mismo límite de ingreso. En ambos casos: gastar más de un tercio del ingreso mensual del hogar en renta y vivir en un departamento elegible, con el nombre en el contrato de arrendamiento.

Sin embargo, no todas las viviendas entran. El programa cubre departamentos de renta estabilizada y de renta controlada, así como ciertos edificios Mitchell-Lama y de cooperativas HDFC. La vivienda pública de NYCHA y los departamentos con renta de mercado quedan fuera, así que un inquilino que cumple la edad y el ingreso todavía necesita confirmar qué tipo de vivienda tiene antes de solicitar.

¿En qué se diferencia de la congelación de rentas aprobada en junio?

En junio, la Junta de Directrices de Renta votó por congelar la renta en los contratos de uno y dos años de los departamentos de renta estabilizada, una decisión que el alcalde Zohran Mamdani calificó como una victoria histórica en un comunicado oficial. Según la Junta de Directrices de Renta, esa pauta aplica a los contratos que empiecen entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. Esa medida sigue vigente, luego de que un juez de Manhattan rechazó el 25 de noviembre una demanda de un grupo de caseros que buscaba anularla, según Newsweek.

Por su parte, SCRIE y DRIE funcionan con otra lógica. La congelación de junio llega sola a todos los inquilinos de renta estabilizada, mientras que SCRIE y DRIE hay que solicitarlos y dependen de la edad o la discapacidad y del ingreso del hogar. Estas son las diferencias principales:

Quién la recibe: la de junio aplica a todos los contratos de renta estabilizada que se renuevan en ese periodo; SCRIE y DRIE, solo a quienes cumplen los requisitos

la de junio aplica a todos los contratos de renta estabilizada que se renuevan en ese periodo; SCRIE y DRIE, solo a quienes cumplen los requisitos Cuánto dura: la de junio cubre los contratos firmados en un periodo de un año; con SCRIE y DRIE la renta se mantiene fija mientras el beneficio se renueve

la de junio cubre los contratos firmados en un periodo de un año; con SCRIE y DRIE la renta se mantiene fija mientras el beneficio se renueve Qué viviendas cubre: la de junio es solo para renta estabilizada; SCRIE y DRIE también incluyen renta controlada, Mitchell-Lama y HDFC

la de junio es solo para renta estabilizada; SCRIE y DRIE también incluyen renta controlada, Mitchell-Lama y HDFC Cómo se pide: la de junio no requiere trámite; SCRIE y DRIE necesitan una solicitud con documentos

Por eso, un adulto mayor con renta estabilizada puede beneficiarse de ambas medidas. Mientras la pauta de junio evita el aumento en su próxima renovación, SCRIE puede mantener su renta fija en los años siguientes, cuando esa congelación general ya haya terminado.

NYC’s Rent Freeze Program is expanding for seniors and New Yorkers with disabilities!



The annual income eligibility threshold for SCRIE and DRIE has increased to $75,000, expanding access to rent relief.



Apply at https://t.co/rFlNuVHQYA. pic.twitter.com/YzN7eGWH3W — NYC Finance (@NYCFinance) November 25, 2026

¿Pueden solicitarlo los inmigrantes y qué documentos piden?

La comisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA), Faiza N. Ali, invitó en el anuncio de la Alcaldía a los neoyorquinos inmigrantes que califiquen a presentar su solicitud. Asimismo, la solicitud oficial de SCRIE no incluye preguntas sobre ciudadanía ni estatus migratorio, y pide el número de Seguro Social o ITIN solo si la persona cuenta con uno.

En el caso de DRIE, el panorama cambia un poco, porque para calificar hay que recibir ciertos beneficios por discapacidad, como SSI o SSDI, que tienen sus propios requisitos. Por eso, quien tenga dudas sobre su situación puede consultarla al 311 antes de enviar la solicitud.

En cuanto a los papeles, la solicitud pide copias, no originales, de estos documentos:

Prueba de edad: licencia de manejo u otra identificación oficial con foto

licencia de manejo u otra identificación oficial con foto Prueba de ingreso: la declaración de impuestos federal o estatal del año anterior, con sus anexos y formularios 1099

la declaración de impuestos federal o estatal del año anterior, con sus anexos y formularios 1099 Prueba de renta: el contrato actual y el anterior, si el departamento es de renta estabilizada, o el aviso de renta máxima si es de renta controlada

el contrato actual y el anterior, si el departamento es de renta estabilizada, o el aviso de renta máxima si es de renta controlada Prueba de discapacidad: solo para DRIE, el comprobante del beneficio que recibe la persona

¿Cómo y dónde presentar la solicitud?

La vía recomendada es la solicitud en línea, a través del portal de inquilinos del programa en nyc.gov/nyctap. Quienes no puedan hacerlo por internet tienen otras opciones: llamar al 311, acudir a un centro de atención del Departamento de Finanzas, pedir ayuda a una organización comunitaria que participe en el programa o enviar la solicitud por correo a NYC Department of Finance, Rent Freeze Program, PO Box 3179, Union, NJ 07083.

Hay una excepción importante. Quienes viven en edificios Mitchell-Lama o en cooperativas HDFC tramitan SCRIE con el Departamento de Vivienda (HPD) y no con el Departamento de Finanzas, así que conviene confirmar el tipo de edificio antes de enviar los papeles.

Antes de empezar, también ayuda tener a la mano la declaración de impuestos del año pasado y los contratos de renta, porque son los documentos que más suelen faltar. Además, quienes fueron rechazados antes por ganar un poco más de 50 mil dólares tienen motivos para volver a intentarlo con el nuevo límite. Y como el programa se enfoca en adultos mayores con ingresos limitados, esas mismas familias pueden revisar otros apoyos, como los programas estatales que ayudan a pagar las primas de Medicare o, en el caso de los adultos mayores que son dueños de su casa, la ayuda de hasta 8 mil dólares para reparar o cambiar la calefacción.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.