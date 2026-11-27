Los bancos no tienen un cierre oficial este Black Friday 2026. Foto: Envato

Los bancos en Estados Unidos no tienen un cierre oficial este Black Friday, viernes 27 de noviembre. La Reserva Federal no incluye esta fecha en su calendario de feriados bancarios, por lo que las sucursales pueden abrir al público según el horario habitual de cada entidad, aunque algunas podrían modificar sus jornadas de atención.

Los clientes que necesiten efectivo, hacer depósitos o resolver trámites en persona deben tener en cuenta que no existe un horario uniforme para todos los bancos. Los cajeros automáticos y los servicios de banca digital ofrecen alternativas para quienes no puedan acudir a una sucursal, pero las condiciones de acceso y los límites de operación dependen de cada entidad.

Los servicios financieros de la Reserva Federal indican que el procesamiento de transferencias ACH se reanudó el 26 de noviembre a las 5:30 pm hora del Este. Por eso, los pagos y depósitos que se acreditan por ese sistema siguen su curso este viernes, una vez restablecido el procesamiento después del feriado de Thanksgiving.

Las operaciones en línea y en la app móvil funcionan sin depender del horario de las sucursales. Los clientes pueden consultar sus saldos, revisar movimientos, realizar transferencias y gestionar algunas operaciones desde sus dispositivos, sin necesidad de acudir a una oficina.

¿Hasta qué hora trabajan los cajeros automáticos en Black Friday?

No hay una hora límite general para usar un cajero en Black Friday. En el localizador de Bank of America, cada ATM muestra su propio horario. En una búsqueda en Newark, Nueva Jersey, la mayoría aparecía abierta las 24 horas, mientras que un cajero dentro de un campus universitario indicaba que su horario podía variar.

La disponibilidad depende de la ubicación del equipo. Los cajeros instalados en exteriores o en espacios de acceso permanente pueden operar durante toda la noche, mientras que aquellos dentro de edificios, oficinas o recintos privados podrían dejar de estar disponibles cuando el establecimiento cierre sus puertas.

Chase informa que sus clientes pueden depositar cheques y efectivo en casi todos sus cajeros, a cualquier hora del día y todos los días. Este servicio permite hacer determinadas operaciones sin depender de la atención en ventanilla, aunque el acceso al equipo puede estar condicionado por el lugar donde se encuentre instalado.

Wells Fargo no precisa en la página consultada hasta qué hora operan sus cajeros. En ese banco, la cantidad de efectivo que se puede sacar está sujeta al límite diario asignado a cada tarjeta, independientemente de la hora en que se realice el retiro.

Black Friday: ¿cuánto dinero puedes retirar hoy?

En Bank of America, el retiro máximo por operación es de mil dólares, aunque puede variar según el tipo de cuenta y los fondos disponibles. Si el cliente programa el retiro con anticipación en la app móvil, el tope baja a 800 dólares.

El banco explica en su página de cajeros que los clientes pueden subir o bajar su límite diario desde la app móvil o la banca en línea, con la tarjeta desbloqueada.

Los límites por transacción y los límites diarios no son necesariamente iguales. Un cajero puede restringir la cantidad de billetes que entrega en una sola operación, mientras que la tarjeta tiene un máximo de efectivo que el cliente puede retirar durante el día. Por eso, hacer varios retiros consecutivos no garantiza que pueda sacar una cantidad mayor.

Wells Fargo fija un máximo diario para cada tarjeta y lo informa al cliente cuando la recibe. Se puede confirmar o cambiar en la banca en línea, en la app o por teléfono.

Si el cajero pertenece a otra entidad, la comisión de esa entidad se descuenta del monto disponible dentro del límite diario de Wells Fargo. Esto puede afectar cuánto dinero termina recibiendo el cliente, especialmente cuando utiliza un ATM que no pertenece a su banco.

¿Cómo ver el horario de tu sucursal de banco en Estados Unidos?

Si necesitas atención presencial este Black Friday, los bancos disponen de herramientas en línea para consultar la ubicación de sus oficinas y los servicios que ofrecen. Bank of America permite buscar por estado o ciudad, mientras que Chase ofrece un localizador con horarios, direcciones y servicios de cada sucursal.

En Wells Fargo, hay que buscar la sucursal en el localizador y abrir el enlace “Services and Information”. Ahí aparece el horario de ese lugar en días festivos, así como información específica sobre la atención disponible.

Antes de desplazarte, revisa si la oficina ofrece el servicio que necesitas. Algunas operaciones pueden gestionarse desde los cajeros o la banca digital, mientras que otras requieren atención de un empleado y podrían estar sujetas a horarios específicos.

¿Qué días de diciembre no abrirán los bancos en Estados Unidos?

Según el calendario de la Reserva Federal, el siguiente feriado bancario es Navidad, el viernes 25 de diciembre. Le siguen el Año Nuevo, el viernes 1 de enero de 2027, y el Día de Martin Luther King Jr., el lunes 18 de enero de 2027.

El lunes 30 de noviembre, Cyber Monday, no figura entre los feriados, por lo que es día hábil para los bancos. Los clientes podrán utilizar los servicios bancarios disponibles y acudir a sucursales que operen ese día, de acuerdo con sus horarios.

La entidad aclara que cuando un feriado cae en sábado, los bancos de la Reserva Federal abren el viernes anterior, y cuando cae en domingo, cierran el lunes siguiente.