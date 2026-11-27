GTA 6 está disponible exclusivamente para PS5 y Xbox Series. Foto: Shutterstock

Desde antes que se lanzara el nuevo GTA 6, muchos jugadores estaban intentando comprar las consolas disponibles para jugarlo: la PS5 y Xbox Series (X y S). Algo similar ocurrió con la Nintendo Switch 2 cuando fue anunciado el remake de Zelda: Ocarina of Time. Sin embargo, hay quienes decidieron esperar al Black Friday para cazar ofertas.

Aunque las principales tiendas de Estados Unidos están ofreciendo promociones de videojuegos y accesorios (controles, cables y auriculares), los descuentos en los equipos nuevos son limitados.

Tiendas que ofrecen descuentos en las consolas disponibles para jugar GTA 6

QVC anunció algunos paquetes de PS5 con GTA 6

QVC, una cadena estadounidense de compras por televisión y comercio electrónico, comercializa paquetes de PlayStation 5 con el videojuego y distintos accesorios.

En este sentido, la tienda anunció una PS5 Slim Digital con GTA 6, kit de accesorios y un vale por $899.98 dólares dólares, frente a un precio anterior de $949 dólares dólares. La rebaja anunciada es de apenas 49.02 dólares, alrededor del 5%, pero hay quienes podrían considerarla.

También figura un paquete con PS5 Slim con lector de discos, GTA 6 y accesorios por $969.98 dólares, frente a los $1,299 dólares que QVC muestra como precio anterior. En este caso, el descuento anunciado es de $329.02 dólares, aproximadamente un 25%.

Sin embargo, antes de comprar cualquier producto conviene revisar el contenido exacto de cada paquete, las condiciones de la oferta y el precio de los artículos por separado.

Microsoft oferta Xbox reacondicionados con descuentos

La tienda oficial de Microsoft muestra algunas rebajas para Xbox, pero aclara que son productos reacondicionados certificados. Entre las opciones publicadas aparecen:

Xbox Series S reacondicionada: $399.99 dólares, frente a $499.99 dólares

$399.99 dólares, frente a $499.99 dólares Xbox Series S de 1 TB reacondicionada: $499.99 dólares, antes $599.99 dólares

$499.99 dólares, antes $599.99 dólares Xbox Series X reacondicionada: $649.99 dólares, frente a $799.99 dólares

$649.99 dólares, frente a $799.99 dólares Xbox Series X Digital reacondicionada: $599.99 dólares, antes $749.99 dólares

En cuanto a las consolas nuevas, que no tienen rebajas para Black Friday, Microsoft muestra la Xbox Series S desde $499.99 dólares y la Series X desde $749.99 dólares.

La diferencia entre ambas también debe influir en la decisió. La Series S es más económica y sin lector de discos, pero la Series X ofrece mayor potencia y en versiones digital y con lector.

Best Buy, GameStop y PlayStation Direct

Desafortunadamente, este tipo de tiendas no están ofreciendo descuentos por Black Friday en la PlayStation 5, pero sí hay productos asociados, como controles y otros accesorioes, que cuentan con algunas ofertas.

En GameStop la PS5 Slim Digital aparece por unos $599 dólares; $649.99 dólares para la versión con lector y $899.99 dólares para la PS5 Pro.

Best Buy y otros comercios también tienen promociones en paquetes, controles y accesorios, pero las versiones de la consola no presentan rebajas y se mantienen en los precios originales. Lo mismo sucede con las versiones de Xbox, una estrategia comercial que también responde a la impresionanta demanda del GTA 6.

¿Conviene esperar al Cyber Monday?

El Cyber Monday será el lunes 30 de noviembre de 2026, por lo que la espera no sería muy larga y puede representar otra oportunidad para encontrar promociones tecnológicas. No obstante, esto no garantiza que aparezca una rebaja en PS5 o Xbox.

La buena noticia es que el Cyber Monday suele enfocarse en productos de tecnología, por lo que las ofertas podrían apuntar a las consolas de videojuegos, así como los teléfonos, tablets, computadoras y televisores.

Si tu objetivo es conseguir una consola nueva por un precio más bajo, así sea para ahorrar algunos dólares, lo más prudente es vigilar los precios durante el fin de semana y comparar cualquier promoción con el valor habitual del equipo.

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