Niños en San Francisco recibirán 100 dólares. Foto: Envato.

Alrededor de 60 mil niños de San Francisco, California, pueden recibir un depósito de 100 dólares gracias a una aportación de aproximadamente 6 millones de dólares del inversionista Neil Mehta y su esposa, Jash. El beneficio está dirigido a menores nacidos entre 2016 y 2024, pero sus padres deben reclamar y activar una cuenta especial para que puedan acceder a los fondos.

La iniciativa utiliza las llamadas Trump Accounts, un programa federal de inversión infantil. Sin embargo, hay una condición importante para las familias: no recibirán un cheque ni podrán utilizar los 100 dólares para pagar sus gastos actuales.

¿Qué niños pueden recibir los 100 dólares en San Francisco?

La aportación de Neil y Jash Mehta contempla a aproximadamente 60 mil menores de San Francisco que nacieron entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2024. La pareja destinó alrededor de 6 millones de dólares a través del Departamento del Tesoro para financiar depósitos de 100 dólares por niño. El dinero se canaliza mediante las cuentas de inversión infantil creadas por el Gobierno federal.

De acuerdo con The San Francisco Standard, que dio a conocer la iniciativa, los fondos se invertirán en instrumentos que siguen el comportamiento del índice bursátil S&P 500, integrado por acciones de grandes empresas estadounidenses.

Esto significa que el dinero estará expuesto a las variaciones del mercado de valores. Su valor puede aumentar con el tiempo, pero también puede disminuir. La aportación privada está dirigida a una generación de niños que no entra en el periodo establecido para recibir los mil dólares iniciales que ofrece el Gobierno federal a determinados menores nacidos entre 2025 y 2028.

¿Cómo reclamar los 100 dólares para tu hijo?

Los padres o tutores deben reclamar y activar la cuenta de inversión del menor mediante los canales oficiales del programa. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica que las cuentas elegibles comenzaron a inscribirse automáticamente desde el 1 de octubre de 2026. Por eso, las familias no necesariamente tienen que abrir una cuenta desde cero.

El procedimiento consiste en:

Entrar al portal oficial TrumpAccounts.gov o utilizar la aplicación Trump Accounts

Verificar la identidad del padre, madre o tutor y su autoridad para administrar la cuenta

Comprobar los datos del menor, incluidos su nombre legal, fecha de nacimiento y número de Seguro Social

Completar el proceso para reclamar y activar la cuenta

El IRS también permite consultar y reclamar estas cuentas desde su portal oficial. Es importante que los datos coincidan con los registros de la Administración del Seguro Social para evitar retrasos.

¿Se pueden retirar los 100 dólares inmediatamente?

No. Esta es una de las principales diferencias entre la donación y una ayuda económica convencional. Las Trump Accounts funcionan como una modalidad especial de cuenta individual de jubilación (IRA). Durante el periodo de crecimiento, el dinero debe permanecer invertido y, por regla general, no se permiten retiros.

Los menores podrán comenzar a disponer de los fondos a partir del 1 de enero del año en que cumplan 18 años. Después, se aplicarán las reglas correspondientes a las cuentas IRA tradicionales, por lo que determinados retiros pueden generar impuestos y penalizaciones.mLa intención es que los depósitos tengan tiempo para crecer mediante las inversiones y el interés compuesto, en lugar de convertirse en dinero de disponibilidad inmediata.

¿Los 100 dólares son diferentes a los mil que entrega el Gobierno?

Sí. Son aportaciones distintas y tienen requisitos diferentes.

El programa federal contempla un depósito único de mil dólares para niños que cumplan estas condiciones:

Haber nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028

Ser ciudadanos estadounidenses

Tener un número de Seguro Social válido

En este caso, los padres o personas autorizadas deben solicitar expresamente la aportación federal mediante el Formulario 4547, incluso si la cuenta del menor ya fue creada automáticamente. La donación de los Mehta, en cambio, está dirigida a la generación nacida entre 2016 y 2024 en San Francisco. El IRS aclara que tener una Trump Account no significa automáticamente cumplir los requisitos para recibir los mil dólares federales.

Por eso, las familias deben revisar qué aportaciones corresponden a sus hijos antes de realizar cualquier trámite.

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