Seguro Social COLA 2027 y VA: cuándo llegará el aumento a los veteranos con discapacidad

El COLA oficial para 2027 se anunció el 14 de octubre. Foto: Envato

Los veteranos de Estados Unidos que reciben beneficios por discapacidad del Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) tendrán un aumento en sus pagos a partir de finales de diciembre de 2026, luego de que entre en vigor el Ajuste por Costo de Vida (COLA) de 2027.

El porcentaje oficial se conoció este 14 de octubre luego de que la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirmara el porcentaje anual de inflación.

Aunque estos pagos no forman parte del Seguro Social, la compensación por discapacidad del VA utiliza el mismo porcentaje de ajuste. La agencia federal confirma que, por ley, sus aumentos por COLA deben igualar los aplicados a los beneficios del Seguro Social.

¿Cuándo recibirán el aumento los veteranos con discapacidad?

El nuevo porcentaje de compensación del VA tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2026. Como la agencia paga los beneficios mensualmente, el ajuste se reflejará en el pago correspondiente a diciembre, que normalmente se deposita al comenzar el mes siguiente.

Debido a que el 1 de enero de 2027 es un feriado federal, el depósito correspondiente podría adelantarse al último día hábil de diciembre. Los beneficiarios deben confirmar la fecha exacta en el calendario de pagos y en su cuenta del VA; el calendario de los nuevos montos en enero del COLA 2027 detalla quiénes cobrarán primero.

El aumento no requiere, por regla general, que los veteranos presenten una nueva solicitud. La actualización de las tarifas se aplica a los beneficiarios elegibles conforme a las disposiciones vigentes. El VA publicará las nuevas tablas de compensación una vez que se confirme el porcentaje.

¿De cuánto será el aumento para los veteranos con discapacidad?

El incremento dependerá del porcentaje oficial del COLA y del monto que recibe cada veterano. También influye la clasificación de discapacidad y si el beneficiario tiene cónyuge, hijos u otros dependientes que puedan generar pagos adicionales.

¿Quiénes pueden recibir el ajuste por costo de vida del VA?

El aumento puede beneficiar a veteranos que reciben compensación por discapacidades relacionadas con su servicio militar. La cantidad mensual depende de la calificación de discapacidad asignada por el VA y, en determinados casos, de la composición familiar.

Los veteranos con una calificación de 30% o superior pueden tener derecho a montos adicionales por cónyuge, hijos o padres dependientes, si cumplen los requisitos. En cambio, quienes tienen una calificación de 10% o 20% no reciben pagos adicionales por dependientes en la compensación básica.

El ajuste también puede repercutir en ciertas prestaciones para familiares sobrevivientes, incluidas las compensaciones por dependencia e indemnización (DIC, por sus siglas en inglés), según las reglas de cada programa. Por ello, el aumento individual puede diferir del de otros beneficiarios, incluso cuando todos reciben el mismo porcentaje de COLA.

¿Dónde consultar las nuevas tarifas de compensación?

El VA publicará las tarifas actualizadas en su página oficial de compensación por discapacidad. Allí los beneficiarios podrán revisar los montos según su porcentaje de discapacidad y sus dependientes.

La información también puede consultarse en la cuenta personal de VA.gov, donde es posible revisar el historial de pagos. La agencia recomienda comprobar los datos individuales para conocer el monto depositado y confirmar cualquier cambio.

La SSA anunciará el COLA de 2027 el 14 de octubre, tras la publicación del reporte de inflación de septiembre; los nuevos montos en enero del COLA 2027 se conocerán ese día.

Los veteranos que también reciben Seguro Social pueden revisar tres vías oficiales para conocer su nuevo pago en el COLA 2027.

Quienes siguen trabajando y cobran beneficios deben revisar el límite de ingresos antes del COLA 2027.