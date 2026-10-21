Denunciar un fraude podría darte 10 mil dólares: así funciona el programa que Trump promueve

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que quienes ayuden a descubrir fraudes contra el gobierno federal podrían recibir una comisión del 1%.

Sin embargo, las reglas publicadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describen un programa de recompensas de 10 mil a 30 mil dólares por información que conduzca a cargos penales y no un pago automático de ese porcentaje.

Trump announces "fraud whistleblower incentive program" — "All Americans will now be able to go to fraud dot gov and report cases of corruption and theft of taxpayer dollars in their communities … if you turn somebody in and you find $1 billion, we're giving a commission of… pic.twitter.com/Qwg4WfmbYy — Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026

Recompensas por denunciar fraude: cuánto representa el 1% anunciado por Trump

El presidente presentó la comisión como un “incentivo económico” para que ciudadanos y otras personas con información ayuden a identificar irregularidades.

En términos matemáticos, el 1% equivale a un dólar por cada 100 dólares.

¿Qué debes aportar para recibir recompensas por denunciar fraude?

Las preguntas frecuentes oficiales del programa explican que la información debe entregarse voluntariamente y ser original, específica, verdadera, completa y oportuna.

Entre las condiciones principales están:

Presentar información por escrito sobre una conducta incluida en el programa

Aportar conocimiento propio o un análisis independiente que revele datos relevantes

Explicar quiénes estarían involucrados y cuál es la fuente de la información

Cooperar con las autoridades, incluida la entrega de documentos o testimonios cuando se soliciten

Contribuir a que el Departamento de Justicia obtenga cargos penales

Repetir únicamente lo publicado en una noticia o una acusación disponible al público no suele cumplir el requisito de originalidad. El organismo sí puede considerar información que aporte elementos nuevos y sustanciales a una investigación existente.

La elegibilidad también tiene exclusiones. Las empresas no pueden cobrar como denunciantes bajo este programa y existen restricciones para funcionarios, empleados y contratistas de organismos policiales, así como determinadas personas relacionadas con ellos.

Quienes participaron de manera significativa en el fraude tampoco son elegibles, aunque las reglas contemplan una evaluación discrecional para participaciones mínimas. Ocultar el propio papel, presentar documentos falsos o mentir a los investigadores puede impedir el pago y generar consecuencias penales.

Recompensas por denunciar fraude: qué casos cubre el programa

El esquema incluye delitos relacionados con atención médica y fraudes contra determinados programas y beneficios gubernamentales. Entre los ejemplos figuran irregularidades vinculadas con asistencia alimentaria (SNAP), prestaciones por desempleo, ayudas estudiantiles y programas de vivienda.

Justicia señala especial interés en fraudes relacionados con cuidados de hospicio, atención médica domiciliaria, servicios de guardería y servicios para personas con necesidades especiales.

Eso no convierte cualquier disputa, error administrativo o desacuerdo con un beneficiario en un caso elegible. Las autoridades deben evaluar los hechos y determinar si existe una posible conducta penal cubierta por el programa.

¿Dónde solicitar las recompensas por denunciar fraude?

Las condiciones de Justicia recomiendan presentar la información mediante el formulario de America.gov/fraud, completo y firmado. Utilizar el canal establecido facilita que la denuncia llegue a los responsables de evaluarla.

No necesitas abogado para presentar información con tu identidad. Si deseas hacerlo de forma anónima, las reglas exigen actuar mediante un abogado; además, antes de recibir cualquier premio, deberás revelar tu identidad al Departamento de Justicia para que la verifique.

El organismo puede solicitar datos adicionales y posteriormente comunicar su decisión. Aunque participar no impide acceder a otros programas de recompensas cuando corresponda, esos pagos adicionales tienen reglas propias: no deben sumarse ni darse por garantizados a partir del anuncio presidencial.

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