Una persona con seguro podría cambiarse a Medicare for America. Foto: AFP

La congresista demócrata Rosa DeLauro presentó en la Cámara de Representantes la Ley Medicare for America, una propuesta que abriría un Medicare ampliado a cualquier residente de Estados Unidos sin eliminar los seguros privados ni la cobertura que las empresas ofrecen a sus trabajadores, de acuerdo con el comunicado oficial de su oficina.

La iniciativa, presentada a finales de octubre de 2026, plantea inscribir de forma automática a quienes no tienen seguro médico, poner un tope a lo que cada hogar paga de prima y sumar beneficios que el Medicare tradicional no cubre por completo, como la atención dental, de la vista y del oído.

Además, la propuesta llegó en un momento en que millones de familias pagan bastante más por su cobertura, luego de que vencieran los subsidios ampliados de Obamacare. Aunada a la propuesta de DeLauro, el congresista Joe Neguse presentó otra iniciativa, llamada MediKids, enfocada en niños y jóvenes menores de 26 años.

¿Qué es Medicare for America y en qué se diferencia de Medicare for All?

A diferencia de los planes conocidos como “Medicare for All”, que buscan reemplazar casi todos los seguros privados con un solo sistema público, la ley de DeLauro se apoya en la libertad de elegir. En la práctica, una persona con seguro del trabajo podría quedarse con ese plan o cambiarse a Medicare for America, y en ese caso su empleador seguiría obligado a pagar su parte de la prima.

Por su parte, las empresas también podrían usar el nuevo programa para dar cobertura a toda su plantilla. Los planes privados que sigan existiendo, en cambio, tendrían que cumplir reglas más estrictas, entre ellas incluir atención dental, de la vista y del oído.

La idea no es nueva para la legisladora de Connecticut, ya que DeLauro presentó la primera versión de Medicare for America en 2018. “La atención médica es un derecho”, afirmó la congresista al presentar la versión de 2026, que recibió el respaldo de grupos como el Center for Medicare Advocacy y Justice in Aging.

¿Cuánto pagarían las personas y qué cubriría?

El costo para el bolsillo es uno de los puntos centrales de la propuesta, sobre todo porque, según KFF, el fin de los subsidios ampliados de Obamacare haría que lo que pagan en promedio los asegurados con ayuda federal pasara de 888 dólares al año en 2025 a 1,904 dólares en 2026, un alza de 114%.

Frente a ese panorama, la ley de DeLauro plantea estos topes:

Las primas no podrían superar el 8% de los ingresos del hogar

Las personas y familias con ingresos por debajo del 200% del nivel federal de pobreza no pagarían prima ni gastos de bolsillo

No habría deducibles

El gasto de bolsillo anual tendría un límite de 3,500 dólares por persona y 5,000 dólares por hogar, con topes menores para familias de ingresos bajos y medios

No habría copagos en atención preventiva, emergencias, embarazo, enfermedades crónicas ni en ningún servicio para menores de 21 años

En cuanto a los beneficios, el programa cubriría medicamentos con receta, salud mental, tratamiento de adicciones, maternidad y cuidados de largo plazo en casa o en la comunidad. Asimismo, prohibiría que las aseguradoras exijan autorización previa antes de aprobar un tratamiento y eliminaría la espera de 24 meses que hoy enfrentan las personas con discapacidad para entrar a Medicare.

Para bajar costos, el gobierno negociaría el precio de todos los medicamentos cubiertos, se pondría una pausa a la publicidad de medicamentos dirigida al público y aumentaría al menos 30% lo que se paga a médicos de atención primaria y salud mental.

Families have made clear they need help with high prices, & they need it now.



My American Family Act would permanently restore the expanded monthly Child Tax Credit, putting money into the pockets of working families.



We’ve seen it work. Let’s do it again, & make it permanent. pic.twitter.com/41DmQU6YC8 — Rosa DeLauro (@rosadelauro) November 5, 2026

¿Quiénes podrían inscribirse y qué pasa con los inmigrantes?

Según el texto de la ley, podrían inscribirse los residentes de Estados Unidos y sus territorios, las personas con “presencia legal” de acuerdo con la definición federal y algunos inmigrantes que hoy califican para Medicaid bajo reglas especiales. Sin embargo, la propuesta deja en manos del Departamento de Salud definir después cómo se comprobaría la residencia.

El texto no menciona de forma directa a los inmigrantes indocumentados ni a los beneficiarios de DACA, por lo que no está claro si podrían inscribirse. Aun así, la ley permitiría que cada estado use fondos propios para cubrir a quienes queden fuera del programa federal.

Este punto pesa para muchas familias latinas, sobre todo después de los recortes a Medicaid que desde el 1 de octubre dejaron fuera a refugiados, asilados y otros inmigrantes con estatus legal, y de los cambios que afectarán a inmigrantes con TPS o asilo que dependen de los subsidios de Obamacare. Mientras tanto, la atención médica de emergencia sigue disponible sin importar el estatus migratorio.

¿Desde cuándo aplicaría?

Aunque la ley se aprobara, el cambio sería gradual y tomaría varios años, ya que el texto contempla una transición que se extendería hasta 2035 para mover a las personas de los programas actuales al nuevo sistema.

Las fechas clave serían estas:

2028: empezaría la inscripción, los beneficiarios actuales de Medicare serían inscritos de forma automática y se ofrecería una opción pública dentro de los mercados de Obamacare para 2028 y 2029

empezaría la inscripción, los beneficiarios actuales de Medicare serían inscritos de forma automática y se ofrecería una opción pública dentro de los mercados de Obamacare para 2028 y 2029 2030: Medicare tradicional dejaría de pagar servicios para la mayoría de sus beneficiarios, salvo quienes también tienen Medicaid

Medicare tradicional dejaría de pagar servicios para la mayoría de sus beneficiarios, salvo quienes también tienen Medicaid 2033: terminarían por completo Medicare tradicional, el programa de seguro médico infantil CHIP y los mercados de Obamacare

terminarían por completo Medicare tradicional, el programa de seguro médico infantil CHIP y los mercados de Obamacare 2035: Medicaid dejaría de cubrir a las personas restantes

Por otro lado, quienes tienen cobertura de veteranos, TRICARE o del Servicio de Salud Indígena podrían sumarse al nuevo programa sin perder la que ya tienen.

MediKids, la propuesta paralela para menores de 26 años

En la misma línea, Joe Neguse, congresista demócrata por Colorado, presentó el 24 de noviembre la Ley MediKids, registrada como H.R. 11163. Según el comunicado de Neguse, la ley inscribiría automáticamente a todo niño y joven menor de 26 años en Medicaid, sin importar el ingreso de su familia, su estatus migratorio o su condición de salud.

Las familias que ya tengan un seguro privado podrían salirse del programa, y el gobierno federal pagaría el 100% del costo, lo que quitaría esa carga a los estados. De acuerdo con la oficina del congresista, cerca de 4.5 millones de niños en el país no tienen seguro médico.

Esta propuesta tiene una versión en el Senado, presentada en julio por el senador Andy Kim. El texto de esa versión contempla que la inscripción automática de los recién nacidos empiece dos años después de que la ley se apruebe.

¿Qué posibilidades tienen estas leyes y qué pueden hacer las familias?

Ambas iniciativas se presentaron mientras los republicanos todavía controlan el Congreso, aunque eso cambiará en enero. Según AP, los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones del 3 de noviembre. Aun así, el líder republicano del Senado, John Thune, advirtió que su partido no se quedará de brazos cruzados ante la agenda demócrata.

Como el Congreso actual termina a principios de enero, las leyes que no se aprueben antes tendrían que volver a presentarse en la nueva legislatura. Además, cualquier propuesta aprobada podría ser vetada por el presidente Donald Trump, y el plan de financiamiento de DeLauro, que incluye derogar la ley fiscal de 2025 y cobrar un impuesto extra de 5% a los ingresos de más de 500 mil dólares, anticipa un debate intenso.

Por eso, ninguna de estas leyes cambia hoy la cobertura de nadie. Las familias que tienen Medicare, Medicaid, un plan de Obamacare o seguro del trabajo conservan esa cobertura, y lo más conveniente es revisar sus opciones dentro de los periodos de inscripción de cada programa. Conviene también desconfiar de llamadas o mensajes que ofrezcan inscribir a alguien en Medicare for America o MediKids, porque ninguno de los dos programas existe todavía ni acepta solicitudes.

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