Starbucks confirmó sus cafeterías abren durante Thanksgiving. Foto: Shutterstock

Debido al feriado federal por Thanksgiving, tiendas como Walmart, Target y Costco permanecen cerrados, sin embargo, no aplica para todos los comercios de Estados Unidos. Algunos restaurantes franquicia tendrán varias de sus sucursales disponibles para el público, pero seguramente con horarios reducidos.

Según se aprecia en sus sitios web oficiales, algunas de estas cadenas son: McDonald’s, Burger King, Wendy’s, Starbucks y Dunkin’. Pero la recomendación que ofrece cada restaurante es consultar el localizador oficial o llamar directamente a un local en específico, en este caso el más cercano a tu ubicación.

Los restaurantes de comida rápida que estarán abiertos en Thanksgiving 2026

McDonald’s, Burger King y Wendy’s

McDonald’s la mayoría de sus restaurantes en Estados Unidos tiene previsto abrir este jueves, aunque no existe un horario nacional especial. La compañía explica que los establecimientos pueden tener horarios diferentes porque muchos son administrados por franquiciados. El localizador oficial permite consultar la hora de apertura y cierre, además del teléfono de cada restaurante

la mayoría de sus restaurantes en Estados Unidos tiene previsto abrir este jueves, aunque no existe un horario nacional especial. La compañía explica que los establecimientos pueden tener horarios diferentes porque muchos son administrados por franquiciados. El localizador oficial permite consultar la hora de apertura y cierre, además del teléfono de cada restaurante Burger King: algunos podrían trabajar con jornada reducida o permanecer cerrados. La compañía no ha establecido un horario único para todos sus establecimientos, por lo que sus clientes deben consultar el localizador oficial

algunos podrían trabajar con jornada reducida o permanecer cerrados. La compañía no ha establecido un horario único para todos sus establecimientos, por lo que sus clientes deben consultar el localizador oficial Wendy’s: muchos locales también atenderán durante el feriado. Sin embargo, la empresa advierte que los horarios pueden cambiar según la ubicación. Aquí puedes filtrar la ciudad o código postal para ubicar el más cercano

muchos locales también atenderán durante el feriado. Sin embargo, la empresa advierte que los horarios pueden cambiar según la ubicación. Aquí puedes filtrar la ciudad o código postal para ubicar el más cercano Arby’s: la mayoría de los establecimientos suele abrir durante Thanksgiving, aunque algunos pueden cerrar o modificar su jornada. Es recomendable verificar la disponibilidad antes de trasladarse

la mayoría de los establecimientos suele abrir durante Thanksgiving, aunque algunos pueden cerrar o modificar su jornada. Es recomendable verificar la disponibilidad antes de trasladarse Jack in the Box: algunos locales podrían reducir sus horarios, por lo que la aplicación y el buscador oficial son las mejores opciones para comprobarlo

algunos locales podrían reducir sus horarios, por lo que la aplicación y el buscador oficial son las mejores opciones para comprobarlo Whataburger: la cadena abrió sus restaurantes este jueves y muchos funcionan las 24 horas, pero la empresa advierte que los horarios pueden variar. No debe asumirse que todos mantendrán el servicio continuo durante el feriado

Starbucks y Dunkin’: ¿hasta qué hora sirven café?

Starbucks: la compañía confirma que la mayoría de sus cafeterías abre durante Thanksgiving y otros feriados, generalmente con horarios reducidos. Algunas sucursales podrían cerrar antes de lo habitual y otras permanecer cerradas

la compañía confirma que la mayoría de sus cafeterías abre durante Thanksgiving y otros feriados, generalmente con horarios reducidos. Algunas sucursales podrían cerrar antes de lo habitual y otras permanecer cerradas Dunkin’: muchos restaurantes también estarán disponibles, aunque la compañía advierte expresamente que los horarios de Thanksgiving cambian según la ubicación. En su publicación oficial para esta festividad recomienda revisar la información del restaurante antes de salir

Waffle House, Denny’s y otras opciones

Waffle House: es una de las opciones con información más clara. Su política es abrir los 365 días del año y algunos de sus restaurantes funcionan las 24 horas. Por ejemplo, los localizadores oficiales de sus sucursales de Roanoke y North Chesterfield, en Virginia, confirman servicio continuo para este jueves

es una de las opciones con información más clara. Su política es abrir los 365 días del año y algunos de sus restaurantes funcionan las 24 horas. Por ejemplo, los localizadores oficiales de sus sucursales de Roanoke y North Chesterfield, en Virginia, confirman servicio continuo para este jueves Denny’s: la mayoría de sus restaurantes suele mantener el servicio durante las 24 horas, aunque algunos establecimientos pueden modificar sus horarios. Es necesario consultar cada sucursal

la mayoría de sus restaurantes suele mantener el servicio durante las 24 horas, aunque algunos establecimientos pueden modificar sus horarios. Es necesario consultar cada sucursal IHOP: la mayoría de sus restaurantes tiene previsto abrir durante Thanksgiving, pero los horarios dependen de cada franquicia. No existe una hora nacional confirmada para el feriado

la mayoría de sus restaurantes tiene previsto abrir durante Thanksgiving, pero los horarios dependen de cada franquicia. No existe una hora nacional confirmada para el feriado Krispy Kreme: la compañía informó que la mayoría de sus tiendas cerrará a las 2:00 pm (ET), durante Thanksgiving, aunque los horarios pueden variar según el establecimiento

Recuerda que lo más conveniente es comunicarte directamente con la sucursal más cercana a tu ubicación. Y para mejorar la experiencia en Thanksgiving, comprueba si el horario corresponde al comedor, al servicio para llevar o al autoservicio, ya que estas modalidades no siempre funcionan durante las mismas horas.

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