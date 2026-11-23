DOL publicó una propuesta que cambiaría el proceso. Foto: Envato.

Los enfermeros extranjeros que sueñan con establecerse permanentemente en Estados Unidos podrían encontrar un camino más complicado. El Departamento de Trabajo (DOL) publicó una propuesta que cambiaría el proceso para obtener la residencia por empleo y eliminaría un beneficio migratorio que actualmente favorece a esta profesión.

La medida todavía no es definitiva, pero podría modificar las condiciones para hospitales y trabajadores de la salud que buscan una Green Card mediante el patrocinio de un empleador.

¿Qué cambiaría para los enfermeros extranjeros que buscan la Green Card?

El punto que más llama la atención es la posible eliminación de Schedule A, una clasificación migratoria que desde hace décadas incluye a los enfermeros profesionales y fisioterapeutas. Actualmente, esta categoría permite que los empleadores estadounidenses contraten a determinados trabajadores extranjeros sin tener que completar el proceso tradicional de certificación laboral PERM ante el Departamento de Trabajo.

La propuesta publicada en el Federal Register, bajo el expediente ETA-2026-0133, plantea eliminar esta excepción. Si se aprueba, los hospitales y centros médicos tendrían que cumplir con los mismos requisitos de contratación que otros empleadores que patrocinan trabajadores extranjeros para obtener la residencia permanente.

Esto significa que tendrían que demostrar que realizaron esfuerzos para encontrar trabajadores estadounidenses calificados antes de contratar al candidato extranjero. El cambio no prohíbe contratar enfermeros inmigrantes, pero sí elimina una vía que hasta ahora facilitaba su patrocinio migratorio.

¿Cómo afectaría el nuevo proceso PERM a los enfermeros inmigrantes?

La diferencia no es menor. Con las reglas actuales, los empleadores pueden utilizar el procedimiento especial de Schedule A y avanzar con la petición migratoria sin realizar el reclutamiento previo que exige el PERM tradicional.

Con la modificación propuesta, los hospitales tendrían que:

Publicar y promover las vacantes para buscar trabajadores estadounidenses

Revisar las solicitudes de los candidatos que cumplan con los requisitos del puesto

Documentar el proceso de contratación y justificar las decisiones

Obtener la certificación laboral PERM antes de presentar el formulario I-140 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS)

Para un enfermero extranjero, esto podría representar más trámites, mayores costos para el empleador y tiempos de espera adicionales.

En un sector donde los hospitales necesitan cubrir puestos especializados, el cambio también podría influir en las decisiones de contratación internacional.

¿Por qué Estados Unidos quiere eliminar Schedule A?

El Departamento de Trabajo argumenta que no cuenta con una metodología suficientemente confiable y transparente para demostrar que existe una escasez nacional de enfermeros y fisioterapeutas que justifique mantenerlos dentro de Schedule A.

En el documento oficial, la agencia sostiene que necesita comprobar la disponibilidad de trabajadores estadounidenses antes de autorizar la certificación laboral de un empleado extranjero. Sin embargo, la propuesta también ha despertado preocupación entre especialistas en inmigración.

En un análisis publicado por Yahoo Finance, el periodista Stuart Anderson recogió advertencias de abogados migratorios sobre las consecuencias que podría tener el endurecimiento del proceso para los empleadores y el sector sanitario. La preocupación es que los hospitales tengan más dificultades para incorporar profesionales extranjeros y que el aumento de requisitos termine afectando la cobertura de puestos esenciales para la atención de pacientes.

¿La nueva regla ya está vigente y qué deben hacer los enfermeros?

No. La eliminación de Schedule A todavía es una propuesta y no significa que los enfermeros extranjeros hayan perdido su posibilidad de obtener una Green Card.

El Departamento de Trabajo abrió un periodo para recibir comentarios públicos sobre los cambios. De acuerdo con el aviso publicado en el Federal Register, las observaciones podrán presentarse hasta el 19 de enero de 2027.

La propuesta contempla que los nuevos requisitos se apliquen después de su entrada en vigor, con disposiciones de transición para las solicitudes presentadas previamente.

Por ahora, quienes tienen un proceso de residencia por empleo deben revisar las condiciones de su caso con su empleador y un abogado de inmigración. No sería prudente abandonar una petición o modificar una estrategia migratoria únicamente por una norma que todavía no ha sido aprobada.

Para miles de profesionales extranjeros que llegaron a Estados Unidos con la intención de construir una vida estable, el debate va más allá de un trámite. La posibilidad de quedarse en el país también depende de que los hospitales puedan seguir patrocinando talento internacional sin enfrentar obstáculos administrativos cada vez mayores.

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