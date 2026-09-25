México tendrá su primer Home Port: Puerto Vallarta da un nuevo giro al turismo de cruceros

Destinos para cruceros. Foto. Cuartoscuro

La situación con el turismo de cruceros en México cambiará, la Secretaría de Turismo (Sectur) anunció que México tendrá su primer Home Port en Puerto Vallarta. Esto convertirá a este destino del Pacífico en punto de origen y destino de las grandes embarcaciones.

Sectur y la Secretaría de Marina (Semar) señalaron que se vive un momento dinámico para el turismo de cruceros en México, pues entre enero y julio de 2026, los puertos mexicanos recibieron 7.5 millones de pasajeros en 2 mil 45 arribos, cifras que representan incrementos de 16.2% y 11.9%, respectivamente, frente al mismo periodo de 2025.

Además, la actividad generó una derrama económica de 648.9 millones de dólares, 17.3% más que los 553.3 millones registrados un año antes.

¿Qué cambia con el primer Home Port de México?

La diferencia está en que un puerto de escala recibe a los pasajeros durante algunas horas para después continuar el recorrido. En cambio, un Home Port funciona como punto de inicio y término de un itinerario.

Esto puede cambiar la experiencia del viajero —y también el movimiento turístico alrededor del puerto—, ya que los pasajeros pueden llegar a Puerto Vallarta antes de abordar el crucero o quedarse algunos días después de terminar su recorrido.

Para un destino turístico, esto abre la puerta a más noches de hotel, comidas en restaurantes, traslados, compras y actividades antes o después del viaje.

Así será la nueva terminal de cruceros en Puerto Vallarta

La infraestructura será desarrollada por la Secretaría de Marina, a través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Puerto Vallarta.

La Terminal de Cruceros contempla una superficie de más de 95 mil metros cuadrados, de los cuales 38 mil 445 corresponden a superficie terrestre y 56 mil 726 a superficie de agua.

El proyecto contará con tres muelles para cruceros y tendrá espacios para embarque y desembarque de pasajeros, atraque de embarcaciones, servicios portuarios y áreas comerciales y de entretenimiento.

De acuerdo con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario de Puerto Vallarta 2026-2031, el Home Port forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal para ampliar la capacidad turística y portuaria del destino.

¿Cuáles son los destinos mexicanos favoritos de los cruceristas?

México ya tiene varios puertos que se encuentran entre los grandes protagonistas del turismo de cruceros. Las cifras de Sectur permiten ver dónde se concentra buena parte de este movimiento.

Cozumel, en Quintana Roo, destaca ampliamente. Entre enero y julio de 2026 recibió 3 millones 79 mil 763 pasajeros

Progreso, Yucatán, que recibió 336 mil 783 pasajeros, con un crecimiento de 19.7%.

En el Pacífico, Mazatlán, Cabo San Lucas y Puerto Chiapas mantienen una presencia importante y, además, registran fuertes incrementos en la llegada de cruceristas.

Puerto Vallarta completa este grupo de destinos que forman parte de las principales rutas de cruceros del país.

De acuerdo con los datos de Sectur correspondientes a los primeros meses de 2026, Cozumel, Mahahual, Cabo San Lucas, Ensenada y Puerto Vallarta concentraron 88.2% de los pasajeros de cruceros registrados en ese periodo.

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