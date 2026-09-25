Pati Chapoy responde a Aleks Syntek: “Él es el que ha provocado todo”

Pati Chapoy reviró lo mencionado por Syntek. Foto: Cuartoscuro

La periodista Pati Chapoy respondió al cantautor Aleks Syntek luego de que le reclamara en redes sociales que la periodista lo afectó a él y a su familia con información que considera que no era cierta.

A través de su programa Ventaneando, la conductora aprovechó para hablar sobre el tema que puso sobre la mesa el cantante.

Expuso que, en momentos complicados, es común que la gente le eche la culpa a alguien más de sus problemas.

“No queremos reconocer porque estamos pasando por algún problema y esto le ocurre muy seguido a Aleks Syntek”, señaló.

@ventaneandouno ⚖️ Pati Chapoy responde con respeto a la publicación de Aleks Syntek tras las notas sobre su presentación en las fiestas patrias 🇲🇽. Aclaró que la cobertura periodística se limitó a informar lo reportado objetivamente en diversos medios. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO ♬ sonido original – ventaneandouno

Asimismo, dijo que Aleks estaba muy equivocado, porque él está dando la noticia sin que ella haga algo, ni el equipo de Ventaneando.

“Él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida. Si tiene ahorita buena o mala relación con su familia, pues seguramente él hizo algo para perder a la familia, según lo que él mismo está publicando. Si dice que no va a regresar a México, seguramente no va a regresar a México”, resaltó.

Al tema se unió la opinión del coconductor, Ricardo Manjarrez, quien subrayó que la polémica sobre Aleks Syntek viene de mucho más atrás.

“Yo diría que, Aleks, fueron tus acciones por un escándalo que salió en redes sociales cuando un jovencito británico sale a decir que le escribiste mensajes inapropiados o, no sé, buscando algún tipo de relación. Pero eso no salió de Ventaneando, no salió de mis colegas, Pati no te mandó esos mensajes”, consideró.

Por su parte, Jimena Pérez dijo que se le buscó para que diera una entrevista y él no la quiso dar para hablar del tema.

También trajo a colación lo que pasó con la periodista Paola Rojas.

“Lo que dijo de Paola Rojas, de Hugo Sánchez. Que le gusta el futbol o no, es el mejor futbolista que ha tenido México en el mundo y decir que es más español que mexicano, perdón, es una falta de respeto y eso no tiene nada que ver ni con Pati ni con nosotros”, finalizó.

¿Qué dijo Aleks Syntek de Pati Chapoy?

Aleks Syntek señaló que no regresaría a México hasta que le prometieran no dar notas falsas y se refirió directamente a la periodista Pati Chapoy y a su equipo de Ventaneando.

“Lo único que pido es que los periodistas de espectáculos no especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes”.

Más adelante, en su mensaje, escribió que está dispuesto a someterse a un detector de mentiras y, si sale inocente, pidió que lo ayuden a meter a la cárcel a quienes convencieron a los jóvenes de México de que es un peligro para el país.

¿Por qué ha estado en tendencia Aleks Syntek?

El cantante ha estado dando de qué hablar varios días atrás, pero lo más reciente tiene que ver con lo que ocurrió durante un concierto el pasado 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante su presentación, el cantante interrumpió en diferentes momentos para hablar sobre las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre géneros musicales como el reguetón.

“Ahorita canto, ¿qué te pasa? (…) Hablaron cosas horribles de mí por ocho años, amenazaron a mi esposa, a mi familia porque fui el único artista que dijo que ya dejemos a las señoras, abuelos y niños con música que no es apropiada para ellos”, dijo el cantante, que recordó sus comentarios acerca del reguetón.

Incluso, se mostró molesto ante una petición del público para cantar una canción y señaló que el tema era de Marco Antonio Solís, conocido como “El Buki”.

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek? Es la primera vez que lo estoy diciendo en 15 de septiembre y tú: ‘Canta la de Juan Gabriel’. Y aparte, esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”, respondió mientras cantó un fragmento de la canción.

Fragmentos de sus declaraciones fueron grabados por personas que acudieron al evento y posteriormente comenzaron a circular en redes sociales.

Luego compartió videos e imágenes que han sido polémicos por salir de lo tradicional.

Uno, donde dijo que iba a subastar su peluquín y se mostró con la cabeza al descubierto.

Y otro, donde dijo que iba a sacar una canción y empezó a improvisar con temas aleatorios en los que habló de Paola Rojas, su anterior relación con “Zague”, Hugo Sánchez y otros personajes religiosos.

Esta situación llegó a la periodista Paola Rojas, quien le pidió en su programa que no se metiera con ella al traer del pasado un tema sensible.

Posteriormente, dijo que Syntek la contactó para disculparse y ella lo aceptó, destacando que se trató de un error.

Asimismo, agradeció el apoyo de la gente y pidió que no se volvieran en contra del cantante.

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