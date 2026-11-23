La captura del “Chapo Isidro”, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Guasave, podría provocar una disputa interna por el control de esta organización criminal que opera en el noroeste de México; así lo aseguró David Saucedo, experto en materia de seguridad.

En entrevista para Uno TV, explicó que el narcotraficante, de 44 años, tiene una trayectoria de al menos dos décadas en el crimen organizado. Su detención también podría modificar la relación de fuerzas entre el Cártel de Guasave y Los Chapitos, facciones que mantienen una disputa en Sinaloa.

Chapo Isidro: ¿quién tomará el control del Cártel de Guasave?

El Chapo Isidro comenzó su trayectoria criminal junto a los hermanos Beltrán Leyva. Tras la captura o muerte de sus principales líderes, asumió el control de una estructura que dio origen al Cártel de Guasave.

Durante años mantuvo enfrentamientos con el Cártel de Sinaloa, aunque posteriormente se habría alcanzado una tregua que permitió establecer rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El FBI ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El especialista planteó dos posibles escenarios tras su detención:

Designación de un sucesor: el “Chapo Isidro” podría enviar instrucciones desde prisión para nombrar a un familiar o colaborador cercano.

el podría enviar instrucciones desde prisión para nombrar a un familiar o colaborador cercano. Disputa interna: ante la falta de un heredero definido, diferentes integrantes podrían enfrentarse por el control de la organización.

Los Chapitos podrían beneficiarse de la detención

De acuerdo con David Saucedo, el “Chapo Isidro“ respaldaba a la facción vinculada con los herederos de Ismael “El Mayo” Zambada en su enfrentamiento contra Los Chapitos.

Desde municipios como Guasave y Guamúchil, su organización habría movilizado células criminales para atacar a sus adversarios.

Por ello, el especialista consideró que “Los Chapitos” podrían resultar beneficiados, al menos temporalmente, si la detención provoca conflictos internos en el Cártel de Guasave.

¿Qué pasará con el Cártel de Guasave?

El especialista advirtió que la captura de un líder no significa necesariamente el desmantelamiento de su organización.

Según las cifras de la Secretaría de la Defensa, durante el operativo fueron detenidos varios integrantes, mientras que la estructura criminal estaría conformada por cientos de personas.

También señaló que el “Chapo Isidro” podría ser extraditado a Estados Unidos, aunque reconoció que no existe una fecha confirmada.

Tensa calma en Guasave tras el operativo

Finalmente, David Saucedo describió un ambiente de tensa calma en Guasave, sin que pudiera determinarse si se debía a la presencia del Ejército y la Guardia Nacional.

Además, cuestionó la coordinación informativa entre las autoridades civiles y militares durante el operativo, debido al tiempo transcurrido antes de que se difundieran detalles oficiales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.