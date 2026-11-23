Se reunirán durante la Cumbre del G-20. Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostendrán una nueva reunión en diciembre, durante la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20), que se realizará en Florida. El encuentro fue confirmado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, en una entrevista con medios de comunicación, informó la agencia de noticias EFE.

El canciller adelantó que ambos mandatarios volverán a encontrarse en las próximas semanas, luego de la conversación que sostuvieron recientemente en Shenzhen, China, durante las actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Se volverán a ver en unas semanas la presidenta (Sheinbaum) y el presidente Trump”, señaló el funcionario.

La reunión del G20 está programada para los días 14 y 15 de diciembre en Florida, Estados Unidos, donde uno de los asuntos relevantes será dar continuidad al diálogo entre ambos gobiernos en materia económica y comercial.

México y Estados Unidos buscan anunciar acuerdo comercial en diciembre

Roberto Velasco explicó que las conversaciones entre México y Estados Unidos continúan y que existe disposición de ambas partes para avanzar hacia un entendimiento comercial que pueda darse a conocer durante el encuentro de diciembre.

“Hay acuerdo (con Estados Unidos) de seguir trabajando para ojalá alcanzar un acuerdo comercial que se pueda anunciar en el marco de esta reunión en Florida”, indicó el canciller.

El posible entendimiento cobra relevancia por las negociaciones que encabeza el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con funcionarios estadounidenses, particularmente en temas relacionados con el intercambio comercial entre ambos países.

¿De qué hablaron Sheinbaum y Trump en su reunión en China?

El nuevo encuentro entre los presidentes dará continuidad a la conversación que sostuvieron el pasado 18 de noviembre en Shenzhen, China, durante la cumbre de la APEC.

La reunión tuvo una duración aproximada de 20 minutos y fue calificada por Claudia Sheinbaum como positiva y cordial. De acuerdo con la mandataria, uno de los principales asuntos fue revisar los avances de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Desde China, Sheinbaum explicó que informó a Trump sobre los resultados de las conversaciones que Marcelo Ebrard ha mantenido con sus homólogos estadounidenses.

“Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados”, declaró.

En ese encuentro también participaron funcionarios de ambos gobiernos, entre ellos el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard; el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

Tras la reunión, Trump reconoció que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial, aunque también advirtió que su gobierno no permitirá que México mantenga un superávit comercial frente a Estados Unidos.

Con la próxima reunión en Florida, los gobiernos de Sheinbaum y Trump buscarán mantener el diálogo y avanzar en las negociaciones para alcanzar un acuerdo que pueda anunciarse durante la cumbre internacional.

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