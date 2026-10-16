Trudy alcanzó la categoría 3 este viernes 16 de octubre. Foto: Getty Imafes

El huracán Trudy alcanzó la categoría 3 durante la madrugada de este viernes 16 de octubre, frente a las costas del Pacífico mexicano. El fenómeno aún no alcanza la categoría máxima en la escala Saffir-Simpson, pero mantiene en alerta a las autoridades por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado que pueden provocar en distintas regiones del país.

Trudy registraba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora en el reporte de la mañana, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

Su centro se localizaba aproximadamente a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

¿Cuál es la categoría máxima que puede alcanzar un huracán?

La categoría máxima que puede alcanzar un huracán es la 5 de la escala Saffir-Simpson, esta clasificación contempla cinco niveles, determinados por la velocidad de los vientos máximos sostenidos, y permite estimar el potencial de daños relacionados con su fuerza.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), un huracán categoría 5 presenta vientos sostenidos de 252 kilómetros por hora o más y puede provocar daños catastróficos.

El organismo advierte que los efectos de un fenómeno de esta intensidad pueden incluir la destrucción de viviendas, daños graves en edificios, caída de árboles y postes eléctricos, además de interrupciones prolongadas del suministro de electricidad.

Sin embargo, la categoría de un huracán no representa por sí sola todos los peligros asociados con el ciclón.

La escala mide la velocidad del viento, pero no contempla directamente las inundaciones por lluvia, las marejadas ciclónicas ni los tornados que también pueden presentarse durante estos fenómenos.

¿Qué significa que Trudy sea categoría 3?

Los huracanes de categoría 3, 4 y 5 son considerados huracanes mayores por el Centro Nacional de Huracanes debido a la fuerza de sus vientos y al potencial de daños que representan.

En el caso de Trudy, sus vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora corresponden al rango de la categoría 3, que va de 178 a 208 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que el sistema podría continuar intensificándose rápidamente, es por eso que su evolución y trayectoria deben seguirse mediante los avisos oficiales, especialmente en las zonas costeras donde se esperan lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.

¿Puede un huracán categoría 3 subir a categoría 4 o 5?

La categoría de un huracán puede cambiar cuando aumenta o disminuye la velocidad de sus vientos sostenidos.

En el caso de Trudy, los pronósticos difundidos el 16 de octubre contemplan que continuara intensificándose y que puede alcanzar la categoría 4.

La categoría 4 comprende vientos sostenidos de entre 209 y 251 kilómetros por hora, mientras que la categoría 5 comienza a partir de los 252 kilómetros por hora.

¿Cómo se clasifican las cinco categorías de un huracán?

La escala Saffir-Simpson establece los siguientes rangos de velocidad para los vientos máximos sostenidos:

Categoría 1: de 119 a 153 kilómetros por hora.

de 119 a 153 kilómetros por hora. Categoría 2: de 154 a 177 kilómetros por hora.

de 154 a 177 kilómetros por hora. Categoría 3: de 178 a 208 kilómetros por hora.

de 178 a 208 kilómetros por hora. Categoría 4: de 209 a 251 kilómetros por hora.

de 209 a 251 kilómetros por hora. Categoría 5: 252 kilómetros por hora o más.

Estos rangos corresponden a la escala de vientos de huracanes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos y a la clasificación Saffir-Simpson.

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