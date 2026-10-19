¿Por qué hace tanto frío en México? Frente frío 2 y masa de aire polar explican el descenso

Se registran bajas temperaturas en México. Foto: Cuartoscuro

Las bajas temperaturas en México no se deben a una sola causa. La entrada de masas de aire frío, así como el paso de frentes fríos pueden provocar mañanas heladas, vientos intensos, lluvias y cambios bruscos de temperatura, incluso durante el otoño.

Las causas de por qué hace frío en México

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, sobre el territorio mexicano se extiende el frente frío número 2. El fenómeno, presenta características de estacionario desde el sur de la península de Florida, Estados Unidos, hasta el sur del golfo de México.

Además, asociada al frente frío, se registra la presencia de una masa de aire polar que sería la causante de las bajas temperaturas en distintas regiones del país.

“La masa de aire polar asociada al frente propicia un marcado descenso de la temperatura sobre el norte, noreste, centro y oriente del país”, explica el pronóstico del clima.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincide: el avance de una masa de aire frío puede desplazar al aire cálido y generar descensos térmicos, vientos y lluvias.

Los frentes fríos son una de las principales causas de las bajas temperaturas. Estos se forman cuando una masa de aire frío avanza y desplaza al aire más cálido. Dicho movimiento puede provocar una caída de temperatura, cambios en la presión atmosférica, vientos fuertes y precipitaciones.

De acuerdo con investigadores de la UNAM, no todos los frentes fríos tienen la misma intensidad ni afectan a todos los estados por igual.

Por otra parte, el investigador Víctor Manuel Torres ha explicado en UNAM Global que, cuando domina un sistema de alta presión y hay pocas nubes, el suelo pierde calor durante la noche. Por eso, las madrugadas pueden ser muy frías y las tardes relativamente cálidas.

¿Cuántos frentes fríos se esperan en México para esta temporada?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para la temporada de frentes fríos 2026-2027 se pronostica que 56 de estos sistemas ingresen a México, la mayoría de ellos durante diciembre.

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que, durante la temporada invernal, algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos, al interaccionar con abundante humedad, pueden desarrollar tormentas invernales, principalmente en el noroeste y norte del territorio nacional.

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