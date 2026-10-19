Manifestaciones en Europa: ¿qué otros países protestan, además de Francia, y qué exigen?

En Francia anunciaron toques de queda. Foto: AFP

Aunque las movilizaciones sociales ocurren todo el tiempo por múltiples exigencias, parece que el último trimestre del 2026 quedará marcado por la escalada de violencia que se vive en ellas, principalmente en Europa. El ejemplo claro es Francia, cuyos habitantes salieron a las calles para alzar la voz, convertirlas en campos de batalla y presionar a las autoridades; sin embargo, no es el único país que lo hace.

En diversos países de Europa manifestantes protestan exigiendo acceso a la vivienda, en contra aumento del costo del combustible, por mejores salarios y educación, entre otras demandas.

🇫🇷 La crisis también golpea a los comercios: el gobierno de #Francia calcula que al menos 3 mil establecimientos fueron afectados. Carrefour reportó daños en 50 tiendas, 20 de ellas saqueadas, con pérdidas de decenas de millones de euros. Las #protestas mantienen bajo presión al… pic.twitter.com/BJ4W7fRmLt — Uno TV (@UnoNoticias) October 19, 2026

¿En qué países hay manifestaciones y cuáles son las razones?

Estas son las protestas que se han registrado simultáneamente en naciones de Europa.

Francia

Desde finales de septiembre comenzaron las protestas en Francia, cuyo nivel fue elevándose cada vez más. Este fin de semana más de medio millón de personas (estudiantes, colectivos y sindicatos) protestaron contra el aumento de los precios, el deterioro de los servicios públicos y la educación.

Sin embargo, activistas vestidos de negro y embozados generaron disturbios que dejaron, al menos, mil 500 negocios saqueados y destruidos, autos y el ayuntamiento de Limoges incendiados. A consecuencia, el Gobierno galo anunció toques de queda para controlar la situación.

Italia

Las ciudades de Turín, Bolonia y Milán vivieron su segunda jornada de protestas que comenzaron pacíficas, pero se tornaron violentas: enfrentamientos con la policía, saqueos e incendios.

La razón del movimiento “Italia en la Piazza” (Italia en las calles) se debe a la exigencia de mejoras en materia educativa, sanitaria, laboral y de vivienda.

Según datos del Gobierno, la inflación en Italia subió al 4,2% en septiembre, superando el 3,8% de la eurozona.

Saqueos y violencia sacuden el centro de Milán en protestas por el costo de vida



Por segundo día consecutivo, la ciudad italiana de Milán vivió este domingo un día de disturbios. Jóvenes y policías se enfrentaron en la capital económica del norte del país, donde grupos de… pic.twitter.com/TLL2OJHV5B — DW Español (@dw_espanol) October 19, 2026

Albania

El domingo 18 de octubre, Albania vivió su sexto día consecutivo de protestas. Jóvenes estudiantes se enfrentaron con la policía por un movimiento antigubernamental denominado “Flamingo”, cuya exigencia es la renuncia de Edi Rama como primer ministro socialista.

Otras de sus demandas son acabar con la corrupción, una educación de calidad, mejores condiciones sanitarias y pensiones públicas.

España

En el caso de España, las manifestaciones se originaron a causa del aumento en el precio de la vivienda. Aunque no se han generado movilizaciones violentas, en diversas ciudades los españoles están alzando la voz mediante la instalación de campamentos. También se espera una huelga general en noviembre.

Esto se da en vísperas de elecciones anticipadas, anunciadas por el presidente, Pedro Sánchez.

Portugal

Al igual que su vecino, Portugal vive protestas por los elevados costos de vivienda y alquileres inaccesibles. También se han montado campamentos para ejercer presión sobre las autoridades.

Bélgica

Sindicatos, trabajadores y estudiantes de Bélgica han manifestado su rechazo a los recortes presupuestarios y reformas económicas del Gobierno del primer ministro Bart De Wever.

Las movilizaciones se intensificaron durante octubre de 2026, ante la elaboración del presupuesto federal para 2027.

Las exigencias son: protección a los salarios ante la inflación, evitar aumento de impuestos, defensa de pensiones, mejores condiciones educativas y protección de los servicios públicos.

Durante las manifestaciones se registraron enfrentamientos con la policía y afectaciones en escuelas y transporte público a raíz de la huelga nacional del sector público.

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