Odalys alcanza categoría 3 en el Pacífico; se mantiene lejos de costas mexicanas

Odalys se intensifica, pero se lejos de las costas mexicanas. Foto: Cuartoscuro

El huracán Odalys se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza sobre aguas abiertas del océano Pacífico, aproximadamente a 1,580 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, sin representar riesgo ni afectación directa para el territorio mexicano por su distancia y trayectoria.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h, con rachas superiores de hasta 225 km/h, mientras avanza lentamente hacia el noreste a una velocidad de 8 km/h. Su presión central mínima es de 962 mb.

De acuerdo con los datos proporcionados para su monitoreo, el centro del huracán Odalys se ubica cerca de la latitud 17.6° Norte y longitud 124.0° Oeste, en aguas abiertas del Pacífico.

🌀 El #Huracán #Odalys, en el Pacífico mexicano, se se ha intensificado a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Por su distancia y trayectoria no afecta al territorio mexicano. se mantiene en vigilancia. pic.twitter.com/7BM3u3swtv — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Odalys representa peligro para México?

Con los datos actuales, el huracán Odalys no representa peligro para México debido a su distancia de las costas y a la trayectoria pronosticada.

Los principales datos del sistema son:

Categoría: 3 en la escala Saffir-Simpson

3 en la escala Saffir-Simpson Ubicación: 1,580 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur

1,580 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur Vientos máximos sostenidos: 185 km/h

185 km/h Rachas: hasta 225 km/h

hasta 225 km/h Desplazamiento: noreste a 8 km/h

noreste a 8 km/h Presión central mínima: 962 mb

962 mb Nivel de alerta para México: nulo

Huracán Odalys: ¿dónde se encuentra?

El huracán Odalys categoría 3 se mantiene alejado de las costas mexicanas. Su posición, a unos 1,580 kilómetros de Cabo San Lucas, mantiene al fenómeno sobre el océano y fuera de una zona de afectación directa para México.

Por su ubicación y trayectoria estimada, el nivel de alerta para México se mantiene en nulo. No se prevé que el sistema tenga impacto directo en las costas del país.

Hasta el momento, tampoco se han establecido zonas de prevención o vigilancia relacionadas con Odalys para alguna franja costera mexicana.

El sistema es considerado un fenómeno de océano abierto, debido a que su circulación permanece sobre el Pacífico y no se encuentra en una trayectoria de impacto directo sobre territorio mexicano.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Odalys?

El huracán Odalys se desplaza actualmente hacia el noreste a 8 km/h, aunque los pronósticos contemplan cambios graduales en su dirección durante los próximos días.

Los análisis disponibles señalan que el sistema mantendrá inicialmente un movimiento lento hacia el noreste y posteriormente girará de manera gradual hacia el norte durante el fin de semana.

Con la trayectoria prevista, el ciclón permanecerá mar adentro y no se espera que represente una amenaza para las costas de México.

Por ello, aunque Odalys alcanzó la categoría 3, su evolución no implica actualmente una situación de peligro para el territorio mexicano.

Odalys categoría 3: ¿se debilitará?

El huracán Odalys habría alcanzado su máximo nivel de intensidad y se prevé que comience a perder fuerza a partir del sábado 26 de septiembre.

El debilitamiento estaría relacionado con un cambio en las condiciones ambientales que encontrará durante su desplazamiento. Entre ellas se encuentra un incremento en la cizalladura del viento, es decir, cambios en la velocidad o dirección de los vientos en diferentes niveles de la atmósfera.

Además, el sistema avanzará sobre aguas progresivamente más frías, condiciones que también contribuirán a reducir su intensidad.

El pronóstico contempla que Odalys pierda fuerza rápidamente durante los siguientes días, después de alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson.

De acuerdo con la evolución prevista, el sistema podría degradarse primero a tormenta tropical y posteriormente convertirse en un ciclón postropical o baja remanente a principios de la próxima semana.

La previsión indica que esta evolución ocurrirá mar adentro, hasta que el sistema se disipe por completo sobre el océano.

Por ahora, no se han emitido avisos de tormenta tropical o huracán para las costas mexicanas relacionados con este sistema.

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