Mochila de supervivencia: 12 artículos que no deben faltar ante una emergencia

¿En dónde debes tener tu mochila de emergencia para sismos? | Foto: Getty Images

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomendó preparar una mochila de supervivencia con 12 artículos indispensables como una linterna, agua embotellada o comida enlatada para poder enfrentar una emergencia como un sismo o un huracán.

El organismo señala que los suministros deben cubrir las necesidades básicas de cada familia durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre.

“La mochila deberá colocarse en un lugar visible y accesible, preferentemente en la zona de mayor seguridad o en el trayecto de tu ruta de evacuación previamente identificada”, explicó el Cenapred.

¿Cuáles son los 12 artículos que recomienda el Cenapred?

1. Linterna con pilas

Durante un sismo pueden dañarse las instalaciones eléctricas y dejar viviendas sin luz. Una linterna permite iluminar espacios oscuros y facilitar el desplazamiento.

2. Radio portátil

El Cenapred aconsejó contar con un radio que funcione sin internet, televisión o redes telefónicas. Este aparato permite escuchar avisos y recomendaciones oficiales cuando fallan otros medios de comunicación.

3. Agua embotellada

El organismo recomendó incluir botellas de agua envasada, preferentemente sin gas.

4. Alimentos no perecederos

La comida enlatada es una alternativa para las emergencias, por ello, el organismo aconsejó seleccionar alimentos ligeros, de tamaño personal, fáciles de abrir y que aporten energía.

5. Ropa abrigadora

La mochila debe incluir prendas para protegerse de cambios de temperatura como cobijas, ropa adicional, impermeables y zapatos de repuesto.

6. Encendedor o cerillos

El Cenapred contempló estos artículos entre los suministros recomendados. Sin embargo, no deben utilizarse cuando exista sospecha de una fuga de gas o riesgo de incendio.

7. Silbato

Este objeto puede servir para pedir ayuda en caso de quedar atrapado.

8. Documentos importantes

El organismo recomendó guardar fotocopias de los documentos personales o respaldos digitales en una memoria USB. Conviene protegerlos de la humedad.

9. Copia de las llaves de casa

Durante una evacuación, los nervios y las prisas pueden provocar que alguien olvide o pierda sus llaves. Tener un duplicado puede facilitar el regreso a la vivienda cuando las autoridades indiquen que es seguro.

10. Medicamentos y productos para bebés

Si hay personas adultas mayores, bebés o integrantes de la familia con tratamientos médicos, deben incluirse artículos especiales, como medicamentos, biberones, papillas, leche y pañales.

11. Botiquín de primeros auxilios

El Cenapred también destacó que es importante contar con un botiquín de primeros auxilios para atender lesiones leves durante una emergencia. Debe incluir gasas, vendas, curitas, antiséptico y otros materiales básicos de curación.

12. Fotografías familiares y de mascotas

La dependencia aconsejó guardar fotografías de los integrantes de la familia y de los animales de compañía, que pueden ayudar a identificarlos en caso de separación durante una emergencia.

¿Cada cuánto tiempo debe revisarse?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó que la mochila de emergencia se debe revisar cada seis meses, especialmente los alimentos y medicamentos próximos a caducar.

Además de los 12 artículos de la lista del Cenapred, otras recomendaciones oficiales contemplan artículos de higiene, un directorio con teléfonos de emergencia y dinero en efectivo.

Ten una mochila de emergencia para tu mascota

Las autoridades también recomiendan tener una mochila de emergencia para las mascotas, la cual debe contener: