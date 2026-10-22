Cierran el Louvre y otros museos de París ante nuevas protestas; las autoridades se mantienen alertas

Francia tendrá más seguridad por las manifestaciones. Foto: Martin Lelievre / AFP

Los museos del Louvre, Orsay y Picasso, así como el Grand Palais y el Museo de La Orangerie, cerrarán este sábado en París, Francia, debido a las manifestaciones previstas en la capital, informó el Ministerio de Cultura.

En un comunicado difundido este jueves, la dependencia llamó a los establecimientos bajo su tutela a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los visitantes, la protección del personal y la preservación de las obras durante la nueva jornada de movilización nacional.

La decisión se produce después de las protestas del pasado 17 de octubre, relacionadas con el costo de la vida y en apoyo a los estudiantes de secundaria, que derivaron en escenas de caos y saqueos en varias ciudades francesas, incluida París.

Refuerzan seguridad en París ante nuevas manifestaciones

Ante las movilizaciones previstas para el próximo sábado, las autoridades francesas anunciaron que reforzarán el dispositivo policial, luego de reconocer que subestimaron los riesgos durante las protestas del 17 de octubre.

Las manifestaciones también provocaron cambios en la agenda cultural de la capital francesa, entre ellos, la feria internacional de arte contemporáneo Art Basel Paris, que cerrará sus puertas el viernes, dos días antes de la fecha prevista.

El cierre anticipado de la feria se suma a las medidas adoptadas por los museos y otros recintos culturales ante las movilizaciones, que mantienen en alerta a las autoridades de París.

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