Veracruz encabeza la lista de los 5 estados más letales para la prensa; hay 7 sin víctimas: Reporteros Sin Frontera

Periodistas se han manifestado contra violencia. Foto: Cuartoscuro

México es, de acuerdo con Reporteros Sin Frontera (RSF), uno de los países en paz con altas cifras de homicidios de periodistas con 169, de 2006 a 2026. La organización informa que los mayores casos se concentran en, al menos, 5 estados de la República.

Además, destaca que 7 entidades se mantienen sin casos de homicidios contra periodistas en los últimos 20 años.

Los estados más peligrosos para la prensa

El informe de Reporteros Sin Frontera coloca a Veracruz como el estado en donde más registros de periodistas muertos en las últimas dos décadas.

En la lista de los estados más letales contra los reporteros desde 2006, se encuentran:

Veracruz con 32 casos

Guerrero con 21 casos

Oaxaca con 16 casos

Chihuahua con 10 casos

Tamaulipas con 10 casos

Veracruz, el estado más mortífero para los reporteros

Con 32 homicidios de periodistas, Veracruz se coloca como el estado más letal para los comunicados. Tan sólo en lo que va del año, la organización reporta 3 casos. El más reciente, el de Roxana Berenice Guzmán, secuestrada de su casa en Nanchital. El cuerpo de la reportera de Pulso Informivo del Sureste fueron encontrados un mes después en un rancho. Los restos de la mujer presentaban rastros de posible tortura.

Entre los casos se encuentran, también:

Luis Ángel López Valdez en 2026

Carlos Castro en 2026

Jorge Luis Camero en 2022

José Luis Gamboa Arenas en 2022

Guerrero

En la costa mexicana, Guerrero reporta 21 homicidios de reporteros. El más reciente, y único caso de lo que va del 2026, es el de Manuel Alejandro Moreno. El titular del Observatorio Ciudadano de la Costa Grande, también fue secuestrado y su cuerpo apareció con signos de tortura.

Víctimas de la violencia en el estado también están:

Ronald Paz Pedro en 2025

José Carlos González en 2025

Nelson Matus en 2023

Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva es el caso más reciente, en julio del 2026, de homicidio de un periodista en el estado. Suman 16 casos desde 2006.

El periodista fue asesinado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca.

La lista de reporteros asesinados también contempla a:

Heber López Vásquez en 2022

Gustavo Sánchez en 2021

Telesforo Santiago en 2019

Tamaulipas y Chihuahua

Con 10 casos cada uno, Chiapas y Tamaulipas, también se colocan entre los 5 estados con más casos de homicidios a periodistas en los últimos 20 años.

En Tamaulipas algunas de las victimas son:

Antonio de la Cruz en 2022

Héctor González en 2018

Carlos Domínguez Rodríguez en 2018

Mientras que en Chihuahua entre los reporteros asesinados se encuentran:

Arturo Alba Medina en 2020

Brecha de Miroslava Velducea en 2017

Jaime Guadalupe González Domínguez en 2013

Los 7 estados sin homicidio de periodistas

En contraste, existen 7 estados en donde no se han registrados homicidios de periodistas, de acuerdo con cifras de Reporteros Sin Fronteras.

Los estados sin casos de periodistas asesinados:

Colima

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Campeche

Yucatán

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