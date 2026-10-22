Veracruz encabeza la lista de los 5 estados más letales para la prensa; hay 7 sin víctimas: Reporteros Sin Frontera
Guerrero y Oaxaca también están concentran asesinatos de periodistas en México; hay, en total, 169 casos desde 2006 en todo el país
México es, de acuerdo con Reporteros Sin Frontera (RSF), uno de los países en paz con altas cifras de homicidios de periodistas con 169, de 2006 a 2026. La organización informa que los mayores casos se concentran en, al menos, 5 estados de la República.
Además, destaca que 7 entidades se mantienen sin casos de homicidios contra periodistas en los últimos 20 años.
Los estados más peligrosos para la prensa
El informe de Reporteros Sin Frontera coloca a Veracruz como el estado en donde más registros de periodistas muertos en las últimas dos décadas.
En la lista de los estados más letales contra los reporteros desde 2006, se encuentran:
- Veracruz con 32 casos
- Guerrero con 21 casos
- Oaxaca con 16 casos
- Chihuahua con 10 casos
- Tamaulipas con 10 casos
Veracruz, el estado más mortífero para los reporteros
Con 32 homicidios de periodistas, Veracruz se coloca como el estado más letal para los comunicados. Tan sólo en lo que va del año, la organización reporta 3 casos. El más reciente, el de Roxana Berenice Guzmán, secuestrada de su casa en Nanchital. El cuerpo de la reportera de Pulso Informivo del Sureste fueron encontrados un mes después en un rancho. Los restos de la mujer presentaban rastros de posible tortura.
Entre los casos se encuentran, también:
- Luis Ángel López Valdez en 2026
- Carlos Castro en 2026
- Jorge Luis Camero en 2022
- José Luis Gamboa Arenas en 2022
Guerrero
En la costa mexicana, Guerrero reporta 21 homicidios de reporteros. El más reciente, y único caso de lo que va del 2026, es el de Manuel Alejandro Moreno. El titular del Observatorio Ciudadano de la Costa Grande, también fue secuestrado y su cuerpo apareció con signos de tortura.
Víctimas de la violencia en el estado también están:
- Ronald Paz Pedro en 2025
- José Carlos González en 2025
- Nelson Matus en 2023
Oaxaca
Francisco Alejandro Leyva es el caso más reciente, en julio del 2026, de homicidio de un periodista en el estado. Suman 16 casos desde 2006.
El periodista fue asesinado a tiros en San Pablo Etla, Oaxaca.
La lista de reporteros asesinados también contempla a:
- Heber López Vásquez en 2022
- Gustavo Sánchez en 2021
- Telesforo Santiago en 2019
Tamaulipas y Chihuahua
Con 10 casos cada uno, Chiapas y Tamaulipas, también se colocan entre los 5 estados con más casos de homicidios a periodistas en los últimos 20 años.
En Tamaulipas algunas de las victimas son:
- Antonio de la Cruz en 2022
- Héctor González en 2018
- Carlos Domínguez Rodríguez en 2018
Mientras que en Chihuahua entre los reporteros asesinados se encuentran:
- Arturo Alba Medina en 2020
- Brecha de Miroslava Velducea en 2017
- Jaime Guadalupe González Domínguez en 2013
Los 7 estados sin homicidio de periodistas
En contraste, existen 7 estados en donde no se han registrados homicidios de periodistas, de acuerdo con cifras de Reporteros Sin Fronteras.
Los estados sin casos de periodistas asesinados:
- Colima
- Aguascalientes
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Campeche
- Yucatán
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