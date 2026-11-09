¿Está en peligro? Ari Telch preocupa a sus seguidores por inquietante mensaje en Facebook

El actor compartió una foto en la que aparece junto a una mujer. Foto: Cuartoscuro

Ari Telch preocupó a sus seguidores luego de publicar un mensaje en su cuenta de Facebook durante la noche de este domingo, en el que aseguró estar en peligro e insinuó que habría sido secuestrado.

En la publicación aparece sonriente mientras abraza a una mujer que, según el propio actor, no recuerda su nombre y además lo persigue. Hasta el momento, no se ha identificado a la persona que aparece en la fotografía.

“No recuerdo cómo se llama esta mujer, pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”, se lee en el perfil del protagonista de “Mirada de mujer”.

El mensaje del histrión provocó distintas reacciones en la red social. Mientras algunos usuarios expresaron su preocupación por su integridad, otros mencionaron el trastorno bipolar que el actor ha compartido públicamente. Sin embargo, no hay información que permita determinar si su publicación está relacionada con algún episodio de esta condición

Foto: Captura de pantalla | Facebook Ari Telch

Ari Telch pide ayuda ante presunto secuestro

En el resto de la publicación el actor mencionó que creía estar en Cuernavaca, ya que por el momento “había huido” y creía que aún se encontraba en la ciudad ubicada en el estado de Morelos.

“Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento hui, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad”, destaca la publicación.

Asimismo, en el mensaje también pidió a los usuarios que lo ayuden a identificarla ya que piensa que quiere hacerle daño. “¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”.

También agradeció a sus seguidores, como se aprecia al final del mensaje, en el que volvió a pedir el nombre de la mujer de la fotografía, además de reiterar el suyo. “Su nombre, por favor. El mío Ari Telch. Gracias”.

Cabe mencionar que, durante la tarde del domingo, compartió la que parece ser la misma imagen, como la foto de portada de su perfil de Facebook.

¿Qué se sabe del trastorno bipolar que padece Ari Telch?

Ari Telch ha hablado públicamente sobre el trastorno bipolar tipo II que le diagnosticaron en 2002. En distintas entrevistas, el actor ha compartido cómo descubrió que tenía esta condición y la importancia que tuvo buscar atención especializada.

En abril de 2022, durante una entrevista con TVNotas, explicó que decidió abordar su experiencia en el monólogo teatral “D’Mente”, con el que buscó informar al público sobre los trastornos de salud mental y combatir los prejuicios que existen alrededor de ellos.

En aquella conversación, destacó la importancia de acudir con especialistas y recibir atención profesional. También señaló que el teatro le ha permitido compartir su experiencia y generar conciencia sobre estos padecimientos.

¿Qué es el trastorno bipolar tipo II?

El National Institute of Mental Health define al trastorno bipolar como una enfermedad mental que puede ser crónica, es decir, que es persistente o que ocurre constantemente, o episódica, lo que significa que ocurre ocasionalmente y a intervalos irregulares.

Las personas con este trastorno tienen episodios maníacos o estados de ánimo inusualmente elevados en los que pueden sentirse muy felices, irritables o “animados”, y en los que hay un marcado aumento en el nivel de actividad.

También pueden tener episodios depresivos, en los que se sienten tristes, indiferentes o sin esperanza, combinados con un nivel de actividad muy bajo.

Hay tres tipos básicos de trastorno bipolar y todos suponen cambios evidentes en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad.

El trastorno bipolar I, que se define por episodios maníacos que duran al menos siete días (la mayor parte del día, casi todos los días) o cuando los síntomas maníacos son tan graves que se necesita atención hospitalaria. Por lo general, también se producen episodios depresivos separados, que suelen durar al menos dos semanas. También es posible que ocurran episodios de alteraciones en el estado de ánimo con características mixtas. Cuando una persona tiene cuatro o más episodios de manía o depresión en un año, se lo llama “ciclos rápidos”.

El trastorno bipolar II se define por un patrón de episodios depresivos e hipomaníacos, pero son menos graves que los episodios maníacos que ocurren en el trastorno bipolar I.

El trastorno ciclotímico, (también denominado ciclotimia), se define por síntomas hipomaníacos y depresivos recurrentes que no son tan intensos ni duran lo suficiente como para calificarlos como episodios hipomaníacos o depresivos.

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