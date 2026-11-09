Estas son las razones por las que el Infonavit te puede negar un crédito hipotecario

Foto: Cuartoscuro

El sueño de una casa propia puede derrumbarse en cuestión de minutos debido a factores clave como el nivel de endeudamiento o la falta de puntos acumulados. En Uno TV te explicamos cuáles son las principales razones por las que te pueden negar tu crédito hipotecario y qué puedes hacer para obtenerlo sin fallar en el intento.

Los motivos más frecuentes de rechazo en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) suelen ser:

No alcanzar los 100 puntos: Es el requisito base de precalificación que evalúa tu estabilidad, edad y salario, de acuerdo con el modelo T100.

Falta de estabilidad laboral: El instituto solicita al menos 6 meses de cotización continua en una relación laboral. Cambiar de empleo justo antes de solicitar tu crédito puede restarte puntos o invalidar la solicitud temporalmente, aunque en realidad la interrupción de las cotizaciones es lo que puede afectar más.

Errores en la documentación: Inconsistencias en tu nombre, RFC o CURP entre los registros del Infonavit y el SAT pueden retrasar el trámite o impedir que avance hasta que se corrijan.

El límite de edad: La suma de tu edad más el plazo del crédito no debe exceder los 70 años para hombres y 75 años para mujeres.

No presentar la constancia de educación financiera: Para el Instituto es fundamental acreditar previamente el curso “Saber más para decidir mejor”.

¿Qué documentos necesitas para iniciar tu trámite?

Para agilizar tu solicitud y evitar contratiempos, asegúrate de tener a la mano:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio reciente

Constancia de Situación Fiscal actualizada

Constancia de acreditación del curso de educación financiera

Comprobante de relación laboral vigente

Además, ten a la mano tu historial en Buró de Crédito. Aunque una mala calificación ya no es motivo de rechazo automático ni reduce por sí sola el monto del préstamo, el Infonavit puede revisar casos específicos de fraude, defunción o sobreendeudamiento extremo que podrían afectar el trámite.

Evita que un error administrativo o un cambio de empleo arruine años de esfuerzo. Antes de dar el gran paso, asesórate, revisa tus puntos y haz que tu sueldo y tus documentos jueguen a tu favor. Tu casa propia está más cerca si sabes esquivar estos obstáculos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.