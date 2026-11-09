Tarjeta Inapam: ¿puedes obtener descuentos en tu crédito Infonavit?

Infonavit tiene varios créditos y establece requisitos. Foto: Cuartoscuro

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) concede descuentos con la credencial que otorga a la población de la tercera edad. Por ello, surge la pregunta de si también se puede acceder a créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contando con algunos beneficios.

¿Los créditos del Infonavit dan descuentos con la tarjeta del Inapam?

Aunque la tarjeta del Inapam abre la puerta para oportunidades a las personas adultas mayores, no es el caso de los créditos Infonavit. Pues no existe convenio alguno con el que se ofrezcan descuentos o beneficios para las personas que presenten la identificación que entrega el Instituto.

Por ello, hasta el momento, la tarjeta del Inapam no concede beneficios en cuanto a los créditos del Infonavit se trata.

Beneficios de la tarjeta del Inapam

Aunque no sirva para los créditos del Infonavit, la tarjeta del Inapam sí concede beneficios a los adultos mayores que cuentan con ella, pues se pueden acceder a beneficios y descuentos en todo el país en materia de:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación, recreación y cultura

Predial y agua

Salud

Transporte

Vestido y hogar

El Instituto cuenta con un catálogo de establecimientos en donde se ofrece el descuento, así como el porcentaje que se hace para los beneficiarios de la tarjeta del Inapam.

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