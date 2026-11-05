La carrera de Cristiano Ronaldo con Portugal, en números: goles, trofeos y momentos icónicos

Cristiano Ronaldo y su carrera en selección Foto: Reuters

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal, con la que tuvo participación durante 23 años, logrando estadísticas que para muchos lo colocan como una de las leyendas del futbol.

Se convirtió en el primer europeo en alcanzar los 100 goles internacionales en otoño de 2020 y también logró alzar títulos con su selección, como la Eurocopa y la Nations League.

Por eso, aquí en unotv.com haremos un repaso por los números de CR7 y sus logros con la selección de Portugal.

Los números de Cristiano Ronaldo

El astro portugués logró romper varios récords en su carrera, pues con la camiseta de Portugal dejó un legado de marcas que lo colocan como máximo goleador en varios sentidos.

Entre sus récords están:

Máximo goleador en partidos internacionales: 146

Máximo goleador en el Campeonato de Europa de la UEFA, incluyendo los clasificatorios: 55

Máximo goleador en la fase final de los Campeonatos de Europa de la UEFA: 14

Ha marcado en cinco fases finales del Campeonato de Europa de la UEFA: 5

Máximo goleador en competiciones internacionales europeas: 124

Máximo goleador en Europa en partidos de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA: 41

Jugador que ha marcado en más fases finales de una Copa del Mundo: 6

Primer gol en una fase final de la UEFA Nations League: contra Suiza (semifinales, 05/06/2019, Porto) y primer hat-trick.

Los mejores momentos de Cristiano Ronaldo

A lo largo de 23 años con su selección, CR7 logró vivir momentos que se convirtieron en icónicos.

2003-2004: debut y primer gol

El futbolista portugués debutó con su selección a los 18 años contra Kazajistán, pero sería hasta la Eurocopa de Grecia en 2004 que llegaría su primer gol.

2013: triplete contra Suecia

Uno de los momentos más importantes para el astro portugués fue en la vuelta del repechaje para el Mundial de Brasil 2014, anotando un hat-trick contra Suecia.

Marcó tres goles en el partido de vuelta del repechaje contra Suecia y aseguró la clasificación de Portugal al Mundial de Brasil 2014.

2016: campeón de Europa

El primer título para Portugal llegó en el año 2016, cuando el conjunto luso derrotó a Francia. Aunque CR7 salió lesionado en la gran final, hizo un gran torneo para su selección.

2018: triplete ante España

En Rusia protagonizó uno de los momentos más impactantes al firmar un empate contra España, anotando los tres goles contra “La Roja”.

2025: segundo título de Nations League

CR7 y compañía llegaron a una nueva final en la Nations League, donde vencieron a España en penales y levantaron un nuevo título.

2026: sexto Mundial y despedida

Llegó el Mundial 2026, que marcó el último para Cristiano, quien anotó 11 goles en todas sus justas mundialistas.

Tras 23 años con la selección de Portugal el astro lusitano puso fin a su carrera en el conjunto de su país.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento