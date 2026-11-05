¿Pueden cobrarte comisión por pagar con tarjeta durante el Buen Fin?

¿Comisión por pagar con tarjeta? Esto dice la ley. Foto: Cuartoscuro/Getty

Durante el Buen Fin, algunas personas consumidoras pueden encontrarse con establecimientos que agregan un cargo extra al pagar con tarjeta de crédito o débito. Sin embargo, esta práctica está prohibida por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC), de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La dependencia reiteró que los negocios no pueden trasladar a sus clientes el costo por utilizar una Terminal Punto de Venta (TPV), ya que el precio anunciado debe incluir todos los cargos relacionados con la adquisición de un producto o servicio.

¿Qué dice Profeco sobre el cobro de comisión por pagar con tarjeta?

La Profeco señala que cobrar una comisión adicional por pagar con tarjeta bancaria representa una violación a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

El artículo 7 Bis de la LFPC establece que los proveedores deben informar de manera notoria y visible el monto total que las personas consumidoras tendrán que pagar.

La disposición indica:

“El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor. Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito”.

Por ello, ningún establecimiento puede agregar un porcentaje o una cantidad extra por utilizar una terminal bancaria.

¿De cuánto es la multa por cobrar comisión al pagar con tarjeta?

De acuerdo con el artículo 127 de la LFPC, los establecimientos que incumplan con esta disposición pueden recibir multas que van de los 733.04 a los 2 millones 345 mil 728.71 pesos.

La Profeco también explica que los contratos de afiliación entre los comercios y las instituciones bancarias contemplan como causal de rescisión trasladar el cobro de la comisión a las personas tarjetahabientes.

¿También pueden obligarte a pagar propina durante el Buen Fin?

No. La Profeco recuerda que la propina es voluntaria y no puede incluirse obligatoriamente en la cuenta final.

Esta práctica contraviene el artículo 10 de la LFPC, que establece que los proveedores no pueden aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni imponer condiciones abusivas a las personas consumidoras.

La propina es una gratificación que se ofrece por un servicio recibido, por lo que cada cliente decide si desea otorgarla y cuál será el monto.

¿Dónde denunciar si te cobran comisión por pagar con tarjeta?

Si durante el Buen Fin un establecimiento agrega un cargo por pagar con tarjeta bancaria o incluye una propina sin autorización, las personas consumidoras pueden presentar una queja ante la Profeco.

La dependencia cuenta con 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el país, a las que se puede acudir para recibir orientación y presentar una denuncia.

Por lo tanto, si un negocio te cobra un monto adicional por utilizar tu tarjeta, puedes reportarlo ante la autoridad.

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