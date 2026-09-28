México vs Perú: fecha, hora y cómo ver el partido a través de Claro Sports

México tendrá su segundo partido en la era Rafa Marquéz Foto: Cuartoscuro

La Selección Mexicana está de regreso para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre en el segundo partido de un nuevo proceso, ahora con Rafael Márquez como técnico del Tricolor, en busca de la clasificación al Mundial de 2030.

Después de su desempeño en la justa mundialista de América del Norte en 2026, donde cayeron frente a Inglaterra en los octavos de final, ahora el conjunto azteca comienza un nuevo camino con cambios dentro del equipo.

México ya tuvo su primer encuentro de esta nueva etapa frente a Colombia, partido que terminó en empate, ahora tendrá una nueva oportunidad para mostrar su juego con otro rival sudamericano.

México vs Perú: ¿cuándo y a qué hora ver?

La Selección Mexicana se medirá al conjunto peruano este martes 29 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, en un nuevo partido de preparación.

El encuentro iniciará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que Claro Sports comenzará su cobertura con la previa desde las 17:00 horas, el partido a las 19:00 y el análisis posterior desde las 21:00 horas.

México vs Perú ¿Cuándo? martes 29 de septiembre de 2026

martes 29 de septiembre de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey

Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey ¿Dónde ver? Claro Sports

¿Cómo llega México al partido?

El cuadro azteca comienza a desenvolver su juego bajo el mando de Rafael Márquez, con un cambio generacional y apostando también por hombres de experiencia como Chucky Lozano o Berterame.

Por su parte, la joya del Tri, Gilberto Mora, tuvo una participación importante frente a Colombia, el futbolista estrenó el 10 en la espalda y anotó el gol del empate contra el conjunto colombiano, reafirmando así su buen paso no sólo en selección, sino también a nivel individual.

¿Cómo ver el partido?

El México vs Perú se podrá seguir a través de Claro Sports Premium en el canal oficial de Claro Sports en YouTube, como parte del acuerdo para transmitir los encuentros del Tricolor durante los ciclos mundialistas rumbo a 2030 y 2034.

Esta cobertura incluye los partidos amistosos de la Selección Mexicana, además de los encuentros de eliminatorias que dispute como local y los compromisos correspondientes a la Liga de Naciones de Concacaf.

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