Adanowsky trae a El Ídolo de regreso: “Un verdadero artista no es reemplazable”

Adán Jodorowsky revive a El Ídolo y Amador Foto: Especial

Adán Jodorowsky trae de regreso a El Ídolo, uno de los personajes que marcaron su carrera musical, y esta vez no vuelve solo, pues compartirá el escenario con Amador, reuniendo así dos etapas diferentes de su trayectoria.

A 20 años de su creación, Adanowsky llevará este show a las ciudades de Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez, en una serie de conciertos de los que habló en entrevista para UnoTV.com , explicando lo que significa volver a estas canciones después de dos décadas y reencontrarse con una versión más joven de sí mismo.

“Pasa el tiempo, lo vivo de otra manera, obviamente tengo, veo al joven Adán como era, etcétera, pero es algo que me llevó a donde estoy hoy. Entonces tengo que honrarlo y tocar esos discos, es el disco número uno y dos”, puntualizó.

Adanowsky entre El Ídolo y Amador

Adanowsky asegura que cambiará entre ambos personajes en este regreso que comienza el 15 de octubre en Monterrey, continuará el 16 en Tijuana y llegará el 23 a Ciudad Juárez.

Volver a El Ídolo significa para el cantante recuperar la energía que caracteriza sus presentaciones durante aquella etapa de su carrera.

“Yo me acuerdo de en esa época de El Ídolo cuando tocaba ese disco la gente me decía: ‘Es el mejor concierto que vi en mi vida’. Y no he escuchado esa frase desde hace muchos años”, confesó.

Asegurando que en esa época: “Realmente me daba completamente con El Ídolo, para la gente era una catarsis, una experiencia alucinante. Entonces, realmente tengo que reencontrar esa fuga juvenil que tenía antes”.

Adanowsky Foto: Especial

Adanowsky critica a las discográficas

Después de diversos años en el mundo del entretenimiento como músico, cantante y productor, considera que la industria sigue siendo la misma, aunque la distribución ha cambiado con la era del streaming.

“Me acuerdo que antes sí se escuchaba mucho: ‘Es la crisis, es la crisis’, porque obviamente era el momento donde pasábamos del CD a todo lo que era digital, ¿no? Entonces fue una crisis grande y cada cambio es una transformación, es como una muerte, una crisis”. Adán Jodorowsky

En este camino también recordó las críticas que llegó a recibir de las discográficas por su trabajo como productor.

“Me decían: ‘¿Sabes que en la discográfica nos dicen que haces el mismo sonido siempre de León Larregui?’. Y dije: ‘¿De qué te quejan? 100 millones de escuchas’. O no sé si llegó al billón, no sé, o 400 millones que estoy diciendo: ‘¿De qué se quejan?’”. menciona.

Para Adanowsky, el éxito tampoco está condicionado a seguir las fórmulas comerciales de la industria.

“Me di cuenta en realidad que no necesitas hacer pop para tener éxito. No necesitas hacer música comercial, todo es comercial porque se vende, Pero cuando haces música que le habla al corazón de la gente, conecta directamente, se vuelve un éxito. Y eso es lo que las discográficas no entendieron aún”. afirmó.

Los artistas no son reemplazables

Para el músico, uno de los problemas aparece cuando las compañías comienzan a mirar a los artistas como productos, dejando de lado la conexión que pueden generar con las personas.

“Lo importante es conectar con el corazón de la gente, no simplemente tomar un reggaetonero ahí para como producto, porque toman artistas como productos porque obviamente las discográficas son negocios. Entonces tienen que ganar dinero y se respeta” menciona.

Sin embargo, considera que en esa búsqueda por encontrar proyectos comercialmente exitosos puede perderse la parte artística.

“Pero a veces se les va un poco el arte, dicen: ‘Okay, vamos a tomar ese artista para que sea un producto y agarramos otro artista para que sea arte’. Pero qué tal si agarraran un producto realmente industrial, pero también le ponen algo artístico. ¿Cómo sería? Me van a decir que lo hacen. Pues yo no lo veo. Yo no veo una visión, no veo como una alguien con imaginación”. puntualizó.

Adanowsky Foto: Especial

Para Adanowsky, algo claro es que “un verdadero artista no es reemplazable” y señala a la inmediatez de la actualidad como parte de la falta de profundidad en algunos nuevos proyectos.

“Es no profundizar, es como no enfrentar sus demonios. Entonces, no se quiere conocer profundamente, entonces como va evitando los problemas”. Adán Jodorowsky

El músico utilizó una comparación para explicar cómo observa a algunos artistas en la actualidad y la facilidad con la que pueden ser sustituidos.

“Así son los artistas hoy, algunos artistas, como que son pequeños juguetes, juegas un poco con el juguete y luego se va. ¿Sabes? Si se le rompe un brazo no lo reparas, compras otro”. Adán Jodorowsky

Sin embargo, para Adanowsky existe una diferencia cuando se trata de un artista que ha construido una identidad propia.

“Un verdadero artista no es reemplazable. No se podría reemplazar a David Bowie, por ejemplo”. Adán Jodorowsky

El éxito no es el fin de Adanowsky

Después de dos décadas desde El Ídolo, el músico también reflexionó sobre el lugar que ocupa el éxito en su carrera, asegurando que este no es el motivo que lo mantiene creando.

“Lo que me mantiene vivo es la conciencia de que a mí no me importa tener éxito o no. Si hay un poco de gente en mis shows mejor, obviamente, se dice es más divertido, pero no es lo que me mantiene bailando en la vida, el éxito”. afirmó.

Para Adanowsky, su objetivo está más relacionado con crear obras que puedan permanecer y servirle a alguien incluso con el paso de los años.

“Es más bien hacer las cosas, hacer obras y dejar algún mensaje por ahí, ¿no? Tal vez le sirva a una persona. Tal vez me escuche una persona dentro de 50 años y una de mis canciones le sirvo a algo. Quizás esa entrevista ahí, no sé si está filmada o no. Tal vez estará dentro de 50 años en algún lugar y a esa persona y a esa persona”. confesó.

Finalmente, el cantante agradeció al público que lo ha acompañado y dejó una última reflexión sobre lo que espera conseguir con su trabajo: “Si te he servido, (el mensaje) entonces cumplí con mi misión. Entonces me puedo ir a reencarnar”.

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