Moda latinoamericana busca conquistar nuevos mercados: “Nuestra voz tendrá mucho más peso” 

Karina Díaz Vargas, CEO de Costa Rica Fashion Week Foto: Especial

La moda latinoamericana cuenta con las características de tener una identidad artesanal y una conexión con la naturaleza, lo que para muchos son grandes fortalezas para explotar en diversos mercados, pero pese a esto aún no ha podido competir en la industria global.

Ante esto, Karina Díaz Vargas, CEO de Costa Rica Fashion Week, menciona en una entrevista con Unotv.com que la región necesita una mayor integración, inversión y capacidad para llevar sus propuestas a otros países.

“La moda latinoamericana ofrece identidad, color, conexión genuina con la naturaleza y la comunidad, algo muy atractivo tanto para los mercados internacionales como para el ruso, que valoran la originalidad”, explicó en el marco de fashion week moscow

Puntualizando en lo que falta para que se logre su explotación: “Si América Latina trabaja como un bloque, compartiendo plataformas y estrategias, nuestra voz tendrá mucho más peso dentro de la industria global”.

¿Qué frena a las marcas latinoamericanas?

Para Karina, uno de los problemas principales es el poco acceso a nuevos mercados para las pequeñas marcas, que aunque cuenten con el talento, no tienen el recurso para lograr mostrarse.

“La mayor barrera es el acceso: la falta de contactos, los costos logísticos, el desconocimiento de las regulaciones de cada mercado y la dificultad para producir a la escala que algunos compradores requieren”, explica.

Muchas marcas latinoamericanas son pequeñas y familiares, por lo que tienen recursos limitados para viajar y promocionarse, por lo que celebra que existan plataformas como BRICS+ Fashion Summit.

Fashion Week Moscow, una puerta para la moda latinoamericana

Fashion Week Moscow, que se celebró del 26 de septiembre al 1 de octubre, sirvió como una puerta mercantil para las propuestas latinoamericanas.

“Moscú es un mercado con un gran interés por nuevas propuestas, con autenticidad y valor artesanal. Por primera vez en la historia de la moda costarricense, dos diseñadores de Costa Rica se han presentado en Moscú, lo que demuestra que la puerta está abierta”, celebró Karina.

Considerando este evento como: “un punto de encuentro para construir alianzas con los países BRICS y más allá”.

La sostenibilidad como un modelo de negocio

Un punto importante sobre la moda en Latinoamérica es la sostenibilidad, pues para Karina esta debe ser parte de la estructura de las marcas y no quedarse únicamente en el discurso.

“La sostenibilidad se vuelve real cuando forma parte del negocio, no solo del mensaje. Eso significa utilizar materiales trazables, ofrecer un pago justo a los artesanos, producir en pequeños lotes para evitar el exceso de inventario y crear prendas diseñadas para durar”, explicó.

América Latina puede aportar a una industria cada vez más preocupada por su impacto ambiental gracias a sus técnicas artesanales: “fibras naturales, biodiversidad y una sólida forma de producción basada en las comunidades”.

Para Díaz Vargas, la clave está en dar seguimiento a estas conexiones mediante proyectos y agendas concretas que puedan traducirse en negocios y mayor visibilidad para los diseñadores de la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.