Victoria Ruffo estuvo hospitalizada: esto se sabe de su estado de salud

Victoria Ruffo explica por qué estuvo hospitalizada Foto: Cuartoscuro

Victoria Ruffo fue hospitalizada de emergencia tras contagiarse de un virus que le causó severos malestares gastrointestinales, así lo reveló la propia actriz en un encuentro con los medios de comunicación.

En dichas declaraciones, retomadas por la revista Quién, no aclaró el momento en que visitó el hospital, pero se estima que fue hace dos semanas, tras presentar episodios de vómito y diarrea.

“Me dio un virus que se llama norovirus. Es el virus de la gripa del estómago. Aquí está medio canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea”, mencionó a los reporteros.

A Victoria Ruffo le dio un virus en su estómago

Nueva entrevista pic.twitter.com/TSoK6GPZT2 — Ruffofanscostarica🇨🇷 (@Ruffofanscosta2) October 4, 2026

¿Qué le pasó a Victoria Ruffo?

La actriz mencionó que los síntomas ocasionados por el virus fueron tan fuertes que tuvo que recurrir a la atención médica, sobre todo por la deshidratación derivada de la pérdida de líquidos.

“Entré al hospital con deshidratación… porque me decía el doctor: ‘Sale más de lo que entra’, porque tiene uno que tomar muchos líquidos”, reveló.

Aunque no brindó mayores detalles sobre su tratamiento o el tiempo que estuvo hospitalizada, sí mencionó que es un virus que puedes adquirir en cualquier parte sin darte cuenta, por lo que destacó la importancia de mantener algunas medidas de prevención.

“De cualquier lado me cuesta agarrarla, la bronca está en que te lleves la mano a la boca y ya, ahí ya perdiste. Hay que lavarse las manos. Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben cómo arreglarlas”, dijo.

Asimismo, la actriz aprovechó la presencia de los reporteros para hacer una recomendación a sus seguidores sobre mantener las precauciones y, sobre todo, ser cuidadosos ante un virus que se puede transmitir de manera fácil.

Victoria Ruffo destacó principalmente el lavado de manos como una de las medidas que las personas deben mantener para evitar contagios.

Hasta el momento, la actriz no mencionó que continúe hospitalizada ni reveló mayores complicaciones derivadas del virus, pero su testimonio dejó ver la intensidad de los síntomas que presentó y que la llevaron a necesitar atención médica.

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