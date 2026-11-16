Caravana migrante avanza hacia Escuintla. Foto: Lizeth Coello

La caravana migrante denominada “Dios con nosotros, el Señor nos protege” continúa su recorrido por la frontera sur de México. Este domingo, sus integrantes salieron de Huixtla con dirección al municipio de Escuintla, Chiapas, luego de varias horas de descanso.

El contingente está integrado por más de 2 mil personas, quienes ingresaron a territorio mexicano el pasado 7 de noviembre y hasta el momento han recorrido cerca de 110 kilómetros.

Migrantes prevén caminar durante la noche

Después de descansar bajo el domo del barrio Guadalupe, cerca del río Huixtla, los migrantes retomaron su camino. Se prevé que caminen aproximadamente seis horas más durante la noche.

Durante el trayecto, algunos integrantes de la caravana han presentado cansancio, deshidratación y lesiones en los pies, por lo que reciben apoyo de elementos de emergencia.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha intentado detener el avance del contingente.

Caravana migrante busca llegar a Oaxaca

Los migrantes provienen principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela.

Se espera que el recorrido continúe durante el fin de semana y que, posiblemente, la próxima semana lleguen a Arriaga, Chiapas, para después cruzar hacia el estado de Oaxaca.