OIC del INE abre 13 expedientes por presunta corrupción y reporta 20 sanciones desde 2025

INE respalda investigación de la ASF. Foto: Cuartoscuro

El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) inició 13 expedientes de investigación desde 2025 por señalamientos de posibles actos de corrupción, entre ellos nueve relacionados con contrataciones públicas.

En información remitida a la Cámara de Diputados, el organismo también reportó 24 investigaciones adicionales en materia de contrataciones y 20 sanciones emitidas de enero de 2025 a la fecha del reporte.

Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del OIC del INE, informó que en las nueve investigaciones relacionadas con contrataciones públicas se indaga a por lo menos 13 personas servidoras y exservidoras públicas, ocho personas físicas y 18 personas morales.

Los señalamientos incluyen posibles irregularidades en procedimientos de contratación y casos relacionados con la exconsejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

¿Qué investiga el Órgano Interno de Control del INE?

Entre las posibles conductas señaladas en procedimientos de contratación se encuentran el ocultamiento de conflictos de interés o un posible enriquecimiento ilícito, la simulación del cumplimiento de requisitos, el abuso de funciones y el pago de bienes y servicios con daño patrimonial.

El OIC indicó que, a partir de seis ejercicios de auditoría y ocho revisiones de control, inició otras 24 investigaciones en materia de contrataciones.

En cuanto a los señalamientos de posibles conflictos de interés, el organismo informó que emitió resultados de tres de cuatro casos.

Auditorías del INE detectan inconsistencias en documentos de contratistas

El OIC informó que ya había entregado auditorías, entre ellas la relacionada con la presentación de documentación o información con inconsistencias en el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta Presencial número LP-INE-057/2023.

En esa revisión se advirtieron inconsistencias en la documentación fiscal y de seguridad social presentada por una empresa contratista del INE.

De acuerdo con el órgano de control, algunos documentos contenían información que no correspondía con los registros de las autoridades competentes. También se señalaron deficiencias en los mecanismos institucionales para verificar su autenticidad.

Además, el pasado 9 de octubre, el OIC notificó al instituto 45 cédulas de observaciones preliminares derivadas de la auditoría A07-ADQ-2026, denominada “Procesos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios”.

La revisión tuvo como objetivo fiscalizar procedimientos de contratación realizados del 1 de diciembre de 2024 al 31 de mayo de 2026.

Entre las áreas administrativas revisadas se encuentran:

Coordinación Nacional de Comunicación Social

Coordinación de Asuntos Internacionales

Dirección Ejecutiva de Administración

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

Unidad Técnica de Fiscalización

Unidad Técnica de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, entre otras.

En conjunto, los hallazgos de las auditorías mencionadas por el OIC advierten sobre la presentación de documentación e información falsa o alterada, posibles ocultamientos y actuaciones bajo conflicto de interés, gastos sin la debida comprobación, actos de colusión y participación ilícita en procedimientos administrativos.

El organismo también identificó casos de personas morales que no acreditan capacidad técnica para prestar los servicios contratados.

¿Cuántas sanciones ha emitido el OIC del INE desde 2025?

El órgano de control informó que, de enero de 2025 a la fecha del reporte, emitió 20 sanciones. De ellas, 19 corresponden a inhabilitaciones y una a la suspensión del empleo, cargo o comisión por 30 días.

De las inhabilitaciones, 14 fueron para personas servidoras y exservidoras públicas, mientras que cinco correspondieron a particulares. El reporte también incluye tres sanciones económicas, cuyo monto acumulado asciende a un millón 600 mil pesos.

Entre las sanciones reportadas se encuentra la inhabilitación de Bell-Krom, S.A. de C.V., empresa contratada para la adquisición y distribución de 25 mil 302 chamarras destinadas a las personas supervisoras electorales y capacitadoras-asistentes electorales que participaron en el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

El OIC informó que el pasado 2 de octubre inhabilitó a la empresa debido al incumplimiento en la entrega de los bienes objeto de la contratación.

Finalmente, el organismo señaló que colaborará con la Auditoría Superior de la Federación y con las demás instancias competentes en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.

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