La Mole Horror Edition 2: Emma-Leigh Cullen, de “IT: Welcome to Derry”, encabeza los invitados

Los anuncios apenas comienza. Foto: La Mole

La segunda edición de La Mole Horror Edition ya tiene a sus primeros invitados confirmados; entre estos destaca Emma-Leigh Cullen, actriz de “IT: Welcome to Derry”, quien se presentará en el este evento dedicado al cine, las series y la cultura del terror que se realizará el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2026 en el CIEC World Trade Center de la Ciudad de México, como parte de los festejos por el 30 aniversario de La Mole.

Tras la última entrega de “AniMole 4”, el comité de las convenciones de “La Mole” está listo para dar el siguiente paso que es más terrorífico.

¿Quiénes son los invitados de La Mole Horror Edition 2

Entre los nombres que encabezan esta primera ronda destaca Emma-Leigh Cullen, actriz de “IT: Welcome to Derry”, quien dará sesiones de fotografías y autógrafos durante ambos días del evento. De acuerdo con el comunicado, Cullen interpreta a la pequeña Periwinkle en la serie.

Las actividades con la actriz tendrán un costo de 850 pesos cada una, sin incluir los cargos por servicio de Boletia. La sesión de fotos contempla una fotografía digital profesional en la que pueden aparecer hasta dos personas además de Emma-Leigh, mientras que el autógrafo será sobre un artículo original elegido por el asistente.

El terror no llegará solo a La Mole Horror Edition 2, la convención también reunirá a reconocidos actores y actrices de doblaje que han prestado su voz a algunos de los personajes más populares del género.

Entre los invitados se encuentra Carlos Luyando, voz de Pennywise en las dos películas de “IT” y en “IT: Welcome to Derry”, además de interpretar a Nanami Kento en “Jujutsu Kaisen”.

También estarán René García, conocido por Beetlejuice y Vegeta; Cristina Hernández, voz de Merlina Addams y “Joyce Byers en Stranger Things”; Pepe Toño Macías, quien interpreta a Slappy en Escalofríos y Deadpool; así como Rubén Cerda, Gabriela Vega, Óscar Flores, Alicia Barragán, Beto Castillo, Moisés Iván Mora, Azul Valadez, Magda Giner y Cynthia Chong, entre otros.

La Zona Horror Crafters reunirá propuestas relacionadas con la ilustración, el cómic, el art toy y el cosplay.

Entre los artistas invitados aparecen Mike Sandoval, cocreador de Horrorama; Joel Ojeda, ilustrador que ha trabajado para editoriales como DC Comics, Heavy Metal y Zenescope; además de Mareoflores, Caramelo Corrosivo, Ponzoña y Qué Chido Nihon.

El público también podrá encontrarse con cosplayers como KoKoa Yuki Fashion & Cosplay, Pinku Cosplayer, Paulinka Cosplay, San Chan, Daniss Doll, PuchysLOVE, Hannah Cosplay, BYD Cosplay y OLDTAKU80.

¿Cuándo y dónde será La Mole Horror Edition 2?

La Mole Horror Edition 2 se llevará a cabo en el CIEC World Trade Center de la Ciudad de México, ubicado en Filadelfia 40, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

El evento tendrá los siguientes horarios:

Sábado 31 de octubre: 11:00 a 21:00 horas.

11:00 a 21:00 horas. Domingo 1 de noviembre: 10:00 a 20:00 horas.

Los boletos disponibles incluyen el Paquete Asustes, con acceso los dos días, kit de artículos de edición limitada y entrada preferencial por 1,900 pesos; el 2-Day Pass, por 800 pesos; y los pases individuales de sábado y domingo, por 500 pesos cada uno. También existe un Kids Pass de 150 pesos para menores de 12 años acompañados por un adulto con boleto pagado.

La organización adelantó que en las próximas semanas se anunciarán más invitados y actividades para esta segunda edición de La Mole Horror Edition.

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