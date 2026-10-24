Serenata para el alma: Claro Música le pone ritmo a Halloween y Día de Muertos

Las playlists de Claro Música ponen ritmo a la temporada. Foto: Shutterstock

Hay canciones que nos hacen recordar a quienes ya no están y otras que ponen el ambiente para una noche de disfraces, sustos y diversión. Durante la temporada de Día de Muertos y Halloween, la música también forma parte de las celebraciones.

Para acompañar estas fechas, Claro Música presentó Serenata para el alma, la playlist principal, encabezada por Lila Downs, de una selección especial que reúne 10 listas con diferentes ritmos y temáticas.

¿Buscas canciones para recordar, organizar una fiesta o entrar en el mood de la spooky season? En Unotv.com te compartimos cinco de estas playlists para que encuentres la música ideal para cada momento.

Serenata para el alma: Lila Downs y las canciones que honran el Día de Muertos

Encabezada por Lila Downs al frente, Serenata para el alma reúne 50 canciones que recorren distintas formas de cantar a la muerte, la despedida y las raíces mexicanas.

La cantante oaxaqueña aparece con temas como “El Beso”, “Dios Nunca Muere”, “La Llorona”, “Viene la Muerte Echando Rasero” y “Son de Difuntos”.

En la selección también figuran clásicos como “Amor Eterno”, en las voces de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, y “La Llorona”, interpretada por Chavela Vargas y Ángela Aguilar. Son canciones que forman parte del repertorio con el que distintas generaciones han acompañado estas fechas.

La playlist también cruza generaciones y estilos con temas de Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Kevin Kaarl, Silvana Estrada y Santa Fe Klan, entre otros artistas.

Así, la tradición convive con sonidos contemporáneos en una selección para escuchar durante el Día de Muertos.

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Monstruos del Rock: clásicos y riffs para celebrar Halloween

Guitarras eléctricas, riffs potentes y referencias a criaturas de la noche se reúnen en Monstruos del Rock, una playlist de Claro Música con 50 canciones para ponerle rock a Halloween. La selección combina grandes nombres del género con temas que hacen guiños al terror y a lo sobrenatural.

The Rolling Stones, Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzy Osbourne y Alice Cooper, con canciones como “Sympathy for the Devil”, “Black Sabbath”, “Fear of the Dark” y “Feed My Frankenstein”. El repertorio también incluye “Halloween”, de Misfits, y “Dragula”, de Rob Zombie.

El rock en español tiene su propio espacio con Soda Stereo, Caifanes, Café Tacvba, Mägo de Oz y Víctimas del Doctor Cerebro. Con temas como “El Rito”, “La Llorona”, “Astaroth” y “El Esqueleto”, esta lista ofrece una alternativa para musicalizar Halloween a todo volumen.

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Spooky-Rap: rimas y beats para la spooky season

Halloween también se puede vivir con bajos potentes, flows contundentes y rap en los audífonos. Spooky-Rap, la playlist de Claro Música, reúne temas que mezclan sonidos urbanos actuales con voces de distintas escenas del hip-hop internacional y latinoamericano.

La selección incluye a Drake, Central Cee, Lil Baby, J Hus y Don Toliver, junto con nombres de la escena en español como Gera MX, Trueno, Santa Fe Klan, Eladio Carrión y Myke Towers. Entre los temas aparecen “WAGWAN”, “TURRAZO”, “Primer Trazo” y “Eto”.

El rap mexicano también tiene presencia con artistas como Neto Peña, Adán Cruz, La Santa Grifa y Joyce Santana. Así, Spooky-Rap ofrece una alternativa para quienes prefieren celebrar la spooky season con ritmos urbanos en lugar de las guitarras del rock.

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Zombienlatinos: los hits que mantienen viva la fiesta de Halloween

¿Quién dijo que los zombies no bailan? Zombienlatinos reúne canciones en español para quienes quieren llevar la fiesta de Halloween al ritmo del pop latino y los sonidos urbanos del momento.

La selección incluye a Karol G, Bad Bunny, Shakira, Rosalía y Aitana, con temas como “Si lo ven”, “BAILE INOLVIDABLE”, “Dai Dai”, “Sauvignon Blanc” y “SUPERESTRELLA”. También aparecen colaboraciones como “La VILLA”, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta, y “Apambichao”, de Manuel Turizo y Maluma.

Con esta mezcla de éxitos recientes y canciones para cantar a todo pulmón, Zombienlatinos propone una alternativa para quienes prefieren el ritmo y el baile.

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“Mi Calaverita”: una fiesta de monstruos para los más pequeños

Los fantasmas, las brujas y los esqueletos también tienen su lado divertido. Mi Calaverita, que puedes escuchar en Claro Música, reúne 50 canciones para que los más pequeños se sumen a las celebraciones con melodías infantiles, bailes y personajes que reconocen de sus series y películas favoritas.

El Payaso Plim Plim aparece con temas como “El baile del fantasma”, “Las brujas” y “La banda de monstruitos”, mientras que Pocoyó pone el ritmo con “Carnaval de Monstruos”, “Disfraces” y “Baile de los Esqueletos”. La selección también incluye canciones tradicionales de estas fechas, como “Chúmbala Cachúmbala” y “Las Calaveras Salen de Su Tumba”.

La música de Disney y otras producciones infantiles completa el recorrido con temas de Vampirina, El Rey León, Monsters, Inc. y Coco. Así, Mi Calaverita combina canciones para bailar, jugar y cantar en familia, con opciones para disfrutar Halloween y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

Foto: Especial

Estas son solo cinco de las 10 playlists que Claro Música preparó para acompañar la temporada de Halloween y Día de Muertos. En una segunda entrega, te compartiremos las cinco listas restantes para que descubras más canciones y encuentres la música ideal para cada momento de estas celebraciones.

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