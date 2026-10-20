Laura Bozzo seguiría intubada; reportan choque séptico y complicaciones pulmonares 

Estado de salud de Laura Bozzo. Foto: Shutterstock

Laura Bozzo enfrenta nuevas versiones sobre su estado de salud luego de que se difundiera información sobre un choque séptico y la posibilidad de que permanezca intubada tras sufrir complicaciones relacionadas con una úlcera.

La información fue presentada en el programa de televisión Venga la Alegría, quien este lunes 19 de octubre informó que la conductora ya no cuenta con la úlcera ya que fue cerrada en una operación en Acapulco, sin embargo esto derivó en una peritonitis que infectó el estómago.

#ZonaDeEspectáculos |Cómo se encuentra Laura Bozzo?



La conductora continúa enfrentando complicaciones de salud y su asistente revela detalles sobre su estado actual. 🩺😮#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/YOFMuU05W1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 19, 2026

El medio dijo que tuvo acceso al último estudio de la presentadora donde se informa que, aunque se limpió la herida de Bozzo por una peritonitis, el choque séptico que le ocurrió provocó que siga delicada, ya que además presentó neumonía y un colapso pulmonar izquierdo, además de lesiones en las paredes de los bronquios.

Por otra parte en el reporte se mencionó que tiene hipertensión pulmonar y que “su corazón está crecido”, además que cuenta con quistes en el riñón y el hígado.

Debido a estas complicaciones, Bozzo estaría intubada y con ventilación mecánica, por lo menos hasta el último reporte médico de este lunes. Esto ayudaría a que no haga tanto esfuerzo debido a las lesiones que tiene en los pulmones.

¿Qué dijo el asistente de Laura Bozzo?

Aarón Guerrero, asistente de la conductora, ofreció información sobre su estado de salud el día viernes 16 de octubre y dijo que Bozzo había presentado una complicación intestinal que requirió atención médica y una intervención de emergencia.

Dijo además que estaba delicada pero evolucionando, pero cómo puede mejorar, también puede empeorar su salud.

Hasta el momento el representante y las hijas de Bozzo no han respondido a las preguntas de los medios quienes preguntan sobre su estado de salud.

¿Qué es un choque séptico?

El choque séptico es una de las complicaciones más graves de una infección, puede provocar una caída peligrosa de la presión arterial y afectar el suministro de sangre a órganos vitales, por lo que requiere atención hospitalaria inmediata.

La intubación, por su parte, es un procedimiento que permite mantener abierta la vía respiratoria y facilitar la ventilación cuando una persona necesita apoyo para respirar.

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