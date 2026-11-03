¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Inés Gómez Mont por los delitos de los que la acusa la FGR en México?

Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos Foto: Getty Images

Inés Gómez Mont fue detenida en Estados Unidos el viernes 30 de octubre por las autoridades migratorias de ese país, tras esto fue la propia Fiscalía General de la República (FGR) quien detalló que, en caso de ser deportada, enfrentaría las tres órdenes de aprehensión vigentes en México.

La fiscal Ernestina Godoy explicó en un video que los delitos por los que se le investiga son delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Estos delitos contemplan diversas penas de acuerdo con la legislación mexicana y aquí, en Unotv.com, te explicaremos en qué consisten.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar Inés Gómez Mont?

La Fiscalía aclaró cuáles son las órdenes de aprehensión contra la exconductora, por lo que el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada habla de los casos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con condenas que varían dependiendo de las funciones de la persona en la organización:

De 20 a 40 años de prisión: para quienes desempeñen funciones de administración, dirección o supervisión

De 10 a 20 años de prisión: para quienes no tengan estas funciones

Por otra parte, en el caso de los cargos de defraudación fiscal equiparada, este delito se contempla en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo que las penas son las mismas que las previstas para defraudación fiscal, que se encuentran en el artículo 108:

De tres meses a dos años: cuando el monto no exceda los 2 millones 531 mil 920 pesos

De dos a cinco años: cuando supere los 2 millones 531 mil 920 pesos, pero no los 3 millones 797 mil 870 pesos

De tres a nueve años: cuando el monto sea superior a los 3 millones 797 mil 870 pesos

En el caso de que no sea posible determinar la cantidad defraudada, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

¿Cuántos años podría pasar Inés Gómez Mont en prisión?

A pesar de las condenas máximas que puedan alcanzar los delitos que se le señalan a la exconductora, los años que pueda pasar en prisión dependerán de su culpabilidad y participación.

De momento, no se puede saber con certeza la condena total, pues sólo existen órdenes de aprehensión y, hasta el momento la exconductora mantiene su presunción de inocencia.

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