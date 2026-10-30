María León se declara “Villana” y lanza un nuevo sencillo

María León lanzó su quinto sencillo titulado “Villana” de su álbum “Era de Villana”, un proyecto que, según compartió la cantante, transformó sus experiencias personales a través de canciones sobre los límites, la independencia y el empoderamiento.

“Son frases que yo en algún momento me tuve que decir, o que me repetí yo, o que me dijeron, o que descubrí, o que viví en terapia, o que me hirieron”, relató en entrevista con Unotv.com.

La cantante invitó con este tema a dejar atrás los estereotipos y a entender que decir “no”, poner límites y dejar de dar explicaciones no convierte a nadie en una mala persona.

María León: “Me estoy divirtiendo muchísimo”. Foto: Marco A. Jiménez

“Esta canción habla de cómo, de pronto, cuando aprendes a poner límites, cuando dices que no, cuando dejas de dar explicaciones, te conviertes en la mala, en la historia contada por alguien más. En la villana”, compartió.

La artista también explicó que su concepto de villanía no está relacionado con la maldad, sino con la justicia y la posibilidad de tomar decisiones propias sin vivir bajo las expectativas de los demás.

El verde, los periódicos, los símbolos y el arte de su nueva etapa

La propuesta visual del videoclip de “Villana” también tiene un significado especial para María León, quien explicó que participó en la construcción artística del concepto.

Uno de los elementos más importantes es el color verde, que para ella es muy representativo.

“El verde, aparte de significar esperanza, significa poder, significa fortaleza. Y entonces me parece importante que en este videoclip donde sale esta villana arrancando pedazos de periódico donde hay cosas que se dicen de ella, un poco para tratar de silenciar esa parte y dejar entrar la luz del poder, la esperanza”, compartió la artista.

La intención es transformar ese ruido exterior en una declaración de poder y permitir que la esperanza tenga un lugar protagónico.

Y un detalle importante a resaltar es que estos elementos visuales también estarán presentes durante el espectáculo en vivo.

Pero, la transformación va más allá de la música, pues después de pasar seis años con una imagen asociada a personajes dulces y protagónicos, María León disfruta adoptar una personalidad escénica diferente, incluso desde su apariencia.

La intérprete considera que existe un estereotipo sobre el aspecto físico que deben tener las protagonistas y busca desafiarlo al construir una villana que no sea maliciosa, sino independiente y justa.

¿María León disfrutaría ser una villana de telenovela?

María León presenta su sencillo “Villana”. Foto: Marco A. Jiménez

La cantante también reflexionó sobre la imagen tradicional de las princesas y las villanas, y reconoció que, aunque durante su infancia soñaba con ser una princesa, ahora encuentra mayor libertad en el segundo personaje.

“Pero luego me di cuenta de que las villanas se la pasan mejor”, comentó entre risas.

Para explicar su postura, señaló que las princesas suelen aparecer esperando a un príncipe, mientras que las villanas son representadas como mujeres autosuficientes, independientes y capaces de tomar sus propias decisiones.

“¿Para qué fregados queremos ser princesas en vez de villanas?”, cuestionó.

Esta filosofía también se refleja en su trabajo creativo, como en esta etapa donde María León está involucrada en las propuestas coreográficas, trabaja con bailarinas y bailarines con quienes comparte afinidad artística, explora nuevos instrumentos y experimenta con diferentes estilos.

“Estoy colaborando a nivel coreográfico. Estoy trabajando con coreógrafas y con bailarines que amo. Musicalmente estoy aprendiendo diferentes cosas, diferentes instrumentos. Voy a tocar la guitarra, voy a tocar la batería. Voy a bailar diferentes estilos también de danza. O sea, me la estoy pasando cañón… Me estoy divirtiendo muchísimo con esta era de villana”, aseguró.

Un disco lleno de experiencias personales

La cantante de Jalisco resaltó que este proyecto ha sido uno de los procesos más catárticos de su carrera yreconoció que, al ver reunidas sus expresiones dentro del proyecto, dimensionó la fuerza de las situaciones que había vivido; sin embargo, fue al interpretar las canciones en vivo cuando descubrió la verdadera intensidad emocional del álbum.

“Las sentía tan cercanas y sentía que venían desde la víscera y que pude defenderlas con mi vida”, afirmó.

Aunque “Culpable” fue una de las canciones que más disfrutó durante el proceso de composición, temas como “Enemigo” y “Antagonista”, señaló que también han adquirido un significado diferente al llevarlos al escenario.

María León llevará su arte al Teatro Metropólitan

Como parte de esta nueva etapa, María León también prepara un espectáculo que presentará el 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde la danza será uno de los elementos centrales, una de las partes artísticas que más le gusta.

La cantante, quien ha destacado por combinar sus habilidades vocales con el baile y la interpretación, adelantó que el montaje contará con un amplio equipo de bailarines y músicos.

Para integrar al elenco, se realizó un casting al que acudieron bailarines de distintas partes del país.

“Hicimos un casting de bailarines, donde más de 300 bailarines de toda la República vinieron y quedaron 16. Entonces va a haber 16 bailarines en escena, donde va a haber también cuatro músicos espectaculares”, destacó.

El repertorio incluirá canciones que han acompañado su trayectoria, canciones que cantó con Playa Limbo, temas de su etapa como solista y material de su próximo disco “Era de Villana”.

De acuerdo con la cantante, el público tendrá la oportunidad de escuchar las nuevas canciones antes del lanzamiento del álbum completo, previsto tentativamente para febrero de 2027, aunque aún está por confirmarse el día exacto que saldrá a la luz.

Tecnología y participación del público en el espectáculo

El concierto también incorporará herramientas tecnológicas para convertir a los asistentes en parte activa del espectáculo.

María León explicó que, mediante un código QR y una aplicación, los espectadores podrán participar en distintas dinámicas interactivas.

“Y este QR te va a dar acceso a diferentes puntos interactivos durante el show. Lo que hay que hacer es poner el número de zona donde estás, la fila y el asiento, para que tu teléfono se convierta en un píxel de una pantalla gigante que se va a conformar por toda la gente”, detalló.

Además, esta dinámica permitirá participar en un sorteo para obtener un llamado “boleto dorado”, que dará acceso al backstage. La cantante precisó que será necesario ingresar al QR para conocer si el asiento resulta ganador.

El evento musical en el Teatro Metropólitan incluye también un toque de creatividad: los asistentes podrán acudir caracterizados como la villana que llevan dentro, en una especie de cosplay de villanía con el que se busca celebrar esta nueva etapa.

El cambio de María León que marcará un cambio

Más que encasillarse en un personaje, la intérprete busca aprovechar esta etapa para experimentar, aprender y tomar decisiones desde su propia visión artística.

Con “Era de Villana”, María León apuesta por una propuesta que reúne música, danza, narrativa visual y una reflexión sobre la independencia personal.

La cantante invitó al público a sumarse a esta experiencia y descubrir las distintas facetas de su proyecto, que continúa tomando forma con nuevos sencillos y sorpresas aún por revelar.

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