Matan a la esposa del merenguero Julián Oro Duro mientras lo esperaban a él en su casa

Matan a esposa del merenguero Julián Oro Duro. Foto: Shutterstock / Iustrativa

La esposa del merenguero dominicano Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió durante un ataque ocurrido en su residencia, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, República Dominicana.

El artista, cuyo nombre real es Gilberto Julián Sarante Perdomo, de 58 años, también resultó herido y permanece hospitalizado bajo observación. La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan lo ocurrido y buscan identificar a los responsables.

Atónita con niveles violencia e inseguridad ciudadana. Despertamos a otra pesadilla alarmante, delincuencia se empodera y apodera de calles y casas…

¿Cómo penetraron casa hermética, sin alerta ningún tipo?

Fiscal dice delincuentes llegaron 3PM y entraron casa 5PM Domingo…

(1/5) pic.twitter.com/GKQTpj5wfK — Karina SánchezCampos (@KariSanchezC) September 22, 2026

¿Qué le pasó a la esposa de Julián Oro Duro?

De acuerdo con People, la información preliminar fue proporcionada por la Policía Nacional e indica que Zeneida Socorro Castillo habría sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda.

El diagnóstico médico legal preliminar señala que la mujer murió a consecuencia de un trauma craneofacial y una herida cortopunzante en la región lateral izquierda del cuello.

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Julián Oro Duro declaró a los investigadores que regresó a su casa alrededor de la 01:00 de la madrugada del lunes, después de una presentación, y que al ingresar fue sorprendido por dos individuos que lo golpearon.

Según el reporte policial, los agresores lo despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular.

¿Cómo se encuentra Julián Oro Duro?

El cantante sufrió lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal, por lo que fue trasladado a un centro médico.

El Hospital General de la Plaza de la Salud informó que el artista se encuentra estable y bajo observación médica. Su representante legal también señaló que está fuera de peligro.

Tras conocerse el asesinato de Zeneida, familiares y personas cercanas al cantante han expresado su consternación por lo ocurrido.

Investigan si fue un ataque planeado

Aunque inicialmente el caso es investigado como un posible asalto, las autoridades todavía no han establecido de manera definitiva cuál fue el móvil del ataque ni cómo ingresaron los responsables a la vivienda.

La Policía Científica procesó la escena y recolectó diferentes elementos que serán sometidos a análisis, entre ellos tres fragmentos de piedra, un cuchillo de aproximadamente 13 pulgadas y un macetero de barro.

También se revisan las imágenes de cámaras de vigilancia y se realizan entrevistas para tratar de identificar y localizar a los responsables.

El abogado de la familia, Cándido Simón, sostiene que el hecho pudo no tratarse de un robo improvisado.

De acuerdo con sus declaraciones recogidas por medios dominicanos, los responsables habrían permanecido varias horas dentro de la vivienda antes del regreso del cantante.

Esta versión forma parte de las líneas que deberán ser esclarecidas por las autoridades.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas relacionadas con el crimen. La investigación continúa para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda, quiénes participaron y cuál fue el móvil del ataque.

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