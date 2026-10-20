Cortes de agua en Guadalajara: lista de colonias afectadas del 20 al 22 de octubre
Revisa si tu colonia está en la lista del SIAPA y conoce qué días podría presentar afectaciones en el suministro de agua.
El SIAPA continuará con el programa de rotación del servicio de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con afectaciones programadas del martes 20 al jueves 22 de octubre de 2026.
El calendario contempla colonias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, distribuidas en distintas zonas de abastecimiento.
Qué colonias tendrán cortes de agua el martes 20 de octubre?
Para el martes 20 de octubre, el calendario contempla colonias de las zonas 2 y 5 del programa de rotación.
Zona 2
Entre las colonias consideradas se encuentran:
- Agua Azul*
- Ampliación Providencia
- Analco
- Barragán y Hernández
- Beatriz Hernández
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real*
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla
- Las Conchas*
- Lomas de San Eugenio*
- Lomas del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes
- Medrano*
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olímpica
- Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Revolución*
- Sagrado Corazón
- San Carlos*
- San Felipe 2 Sección
- San Juan de Dios
- Unidad Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria*
*Se abastece de diversos acueductos y se encuentra distribuida en varias zonas.
Zona 5
La lista incluye colonias como:
- Abastos,
- Americana*,
- Arcos Sur,
- Arcos Vallarta*,
- Chapalita*
- El Fresno, Jardines de la Cruz*,
- Jardines del Bosque, La Calma*
- Las Águilas*,
- Miravalle*
- Moderna*
- Plaza del Sol
- Polanco Oriente
- Verde Valle
- Villa Hermosa
- Vistas del Sur
- Altosur
- Cerro del Cuatro
- Cerro del Tesoro*
- El Refugio
- Infonavit Miravalle
- Nueva Santa María*
- Terralta
- Valle de la Misericordia
- Zimalta.
- Ciudad del Sol*
- El Mante
- Gustavo Díaz Ordaz
- La Giralda
- Pinar de la Calma
- Residencial Loma Bonita*
- Rinconada del Sol
- Victoria.
¿Qué colonias tendrán cortes de agua el miércoles 21 de octubre?
El miércoles 21 de octubre, el calendario contempla colonias de las zonas 3 y 5.
Zona 3: Guadalajara
- Academias
- Agua Azul*
- Agustín Yáñez
- Álamo Industrial*
- Antigua Penal de Oblatos
- Atlas
- Balcones de Oblatos,
- Barajas Villaseñor
- Belisario Domínguez
- Blanco y Cuéllar
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- El Mirador, El Porvenir
- El Rosario*
- Federalismo
- Guadalajara Oriente
- Hermosa Provincia
- Huentitán el Alto
- Independencia Oriente
- Jardines de la Paz
- Jardines del Nilo
- La Aurora*,
- La Perla
- Las Juntas
- Libertad
- Lomas de Oblatos
- Medrano*
- Monumental
- Oblatos
- Parques del Nilo
- Reforma, Revolución*
- San Andrés
- San Carlos*
- San Felipe Primera
- Segunda Sección
- San Rafael
- Santa Cecilia
- Talpita
- Tetlán Río Verde
- Universitaria*
- Vicente Guerrero*
- Zona Federal
Zona 3: Tlaquepaque
- Álamo Habitacional/Residencial,
- Álamo Industrial*
- Álamo Oriente
- Barrio de San Francisco
- Barrio de San Juan, Barrio de Santa María
- Colonial Tlaquepaque
- El Campesino
- El Tapatío
- El Vergel
- Hacienda de Tlaquepaque
- Jardines del Álamo
- La Capacha
- Las Juntas
- Las Juntitas
- Las Vegas
- Lomas de Tlaquepaque
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Quintero
- Portales de Tlaquepaque
- Prados Tlaquepaque
- Puerta del Prado
- San Pedrito
- Villa del Prado
- Villas El Tapatío.
La Zona 5 también aparece en el calendario del miércoles con las colonias señaladas para el martes.
¿Qué colonias tendrán cortes de agua el jueves 22 de octubre?
Para el jueves 22 de octubre, el calendario incluye colonias de las zonas 2 y 4.
- Agua Azul *
- Ampliación Providencia
- Analco, Barragán y Hernández
- Beatriz Hernández, Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real*
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla, Las Conchas*
- Lomas de San Eugenio*
- Lomas del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes, Medrano*
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olímpica, Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Revolución*
- Sagrado Corazón
- San Carlos*
- San Felipe 2 Sección
- San Juan de Dios
- Unidad Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria*.
Zona 4: Tlaquepaque
- Alvaro Obregón
- Arboledas de San Martín
- Centro Comercial Camichines
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco Silva Romero*
- Haciendas de San Martín
- Haciendas San Pedro
- Jardines del Órgano
- La Arena
- La Floresta
- Lomas del Tapatío
- López Mateos
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Plan de las Flores
- Plan de Oriente
- Plan del Río
- Residencial El Tapatío
- San Juan
- San Martín de las Flores de Abajo y de Arriba
- San Pedrito
- Tateposco
- Valle del Paraíso.
Zona 4: Tonalá
- Adobera Chica
- Agua Blanca*
- Agua Escondida
- Alameda,
- Altos Tonalá
- Arroyo de Enmedio
- Balcones del Rosario
- Ciudad Aztlán
- Colinas de Santa Cruz
- Colinas de Tonalá
- El Doradito
- El Moral, El Ocotillo
- El Pedregal de Santa Martha
- El Rosario*
- El Vado
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fuentes del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Lomas del Camichín
- Los Camichines II
- Los Pocitos
- Las Pilitas
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo de la Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas del Rosario
- Puesta del Sol
- Quinta Catalina
- Rinconada de los Naranjos
- Rinconada del Árbol
- San Francisco de la Soledad
- Santa Cruz de las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle de los Leones
- Vistas del Pedregal.
Importante: el asterisco (*) indica que la colonia se abastece de distintos acueductos y está distribuida en varias zonas de servicio.
¿Cómo prepararse ante los cortes de agua del SIAPA?
Ante las afectaciones programadas, se recomienda a los habitantes:
- Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados
- Revisar las instalaciones domésticas para detectar y reparar fugas
- Utilizar el agua de manera racional y priorizar las necesidades básicas
- Consultar los canales oficiales del SIAPA para verificar cambios en el calendario y conocer las opciones de abastecimiento mediante pipas
El programa de rotación busca distribuir el suministro entre los polígonos establecidos durante los próximos meses.
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