Cortes de agua en Guadalajara: lista de colonias afectadas del 20 al 22 de octubre

Cortes de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

El SIAPA continuará con el programa de rotación del servicio de agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con afectaciones programadas del martes 20 al jueves 22 de octubre de 2026.

El calendario contempla colonias de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá, distribuidas en distintas zonas de abastecimiento.

Qué colonias tendrán cortes de agua el martes 20 de octubre?

Para el martes 20 de octubre, el calendario contempla colonias de las zonas 2 y 5 del programa de rotación.

Zona 2

Entre las colonias consideradas se encuentran:

Agua Azul*

Ampliación Providencia

Analco

Barragán y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes

Medrano*

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olímpica

Quinta Velarde

Ramón López Velarde

Revolución*

Sagrado Corazón

San Carlos*

San Felipe 2 Sección

San Juan de Dios

Unidad Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria*

*Se abastece de diversos acueductos y se encuentra distribuida en varias zonas.

Zona 5

La lista incluye colonias como:

Abastos,

Americana*,

Arcos Sur,

Arcos Vallarta*,

Chapalita*

El Fresno, Jardines de la Cruz*,

Jardines del Bosque, La Calma*

Las Águilas*,

Miravalle*

Moderna*

Plaza del Sol

Polanco Oriente

Verde Valle

Villa Hermosa

Vistas del Sur

Altosur

Cerro del Cuatro

Cerro del Tesoro*

El Refugio

Infonavit Miravalle

Nueva Santa María*

Terralta

Valle de la Misericordia

Zimalta.

Ciudad del Sol*

El Mante

Gustavo Díaz Ordaz

La Giralda

Pinar de la Calma

Residencial Loma Bonita*

Rinconada del Sol

Victoria.

¿Qué colonias tendrán cortes de agua el miércoles 21 de octubre?

El miércoles 21 de octubre, el calendario contempla colonias de las zonas 3 y 5.

Zona 3: Guadalajara

Academias

Agua Azul*

Agustín Yáñez

Álamo Industrial*

Antigua Penal de Oblatos

Atlas

Balcones de Oblatos,

Barajas Villaseñor

Belisario Domínguez

Blanco y Cuéllar

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

El Mirador, El Porvenir

El Rosario*

Federalismo

Guadalajara Oriente

Hermosa Provincia

Huentitán el Alto

Independencia Oriente

Jardines de la Paz

Jardines del Nilo

La Aurora*,

La Perla

Las Juntas

Libertad

Lomas de Oblatos

Medrano*

Monumental

Oblatos

Parques del Nilo

Reforma, Revolución*

San Andrés

San Carlos*

San Felipe Primera

Segunda Sección

San Rafael

Santa Cecilia

Talpita

Tetlán Río Verde

Universitaria*

Vicente Guerrero*

Zona Federal

Zona 3: Tlaquepaque

Álamo Habitacional/Residencial,

Álamo Industrial*

Álamo Oriente

Barrio de San Francisco

Barrio de San Juan, Barrio de Santa María

Colonial Tlaquepaque

El Campesino

El Tapatío

El Vergel

Hacienda de Tlaquepaque

Jardines del Álamo

La Capacha

Las Juntas

Las Juntitas

Las Vegas

Lomas de Tlaquepaque

Nueva Lázaro Cárdenas

Quintero

Portales de Tlaquepaque

Prados Tlaquepaque

Puerta del Prado

San Pedrito

Villa del Prado

Villas El Tapatío.

La Zona 5 también aparece en el calendario del miércoles con las colonias señaladas para el martes.

¿Qué colonias tendrán cortes de agua el jueves 22 de octubre?

Para el jueves 22 de octubre, el calendario incluye colonias de las zonas 2 y 4.

Agua Azul *

Ampliación Providencia

Analco, Barragán y Hernández

Beatriz Hernández, Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla, Las Conchas*

Lomas de San Eugenio*

Lomas del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes, Medrano*

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olímpica, Quinta Velarde

Ramón López Velarde

Revolución*

Sagrado Corazón

San Carlos*

San Felipe 2 Sección

San Juan de Dios

Unidad Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria*.

Zona 4: Tlaquepaque

Alvaro Obregón

Arboledas de San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero*

Haciendas de San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas del Tapatío

López Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan de las Flores

Plan de Oriente

Plan del Río

Residencial El Tapatío

San Juan

San Martín de las Flores de Abajo y de Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle del Paraíso.

Zona 4: Tonalá

Adobera Chica

Agua Blanca*

Agua Escondida

Alameda,

Altos Tonalá

Arroyo de Enmedio

Balcones del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas de Santa Cruz

Colinas de Tonalá

El Doradito

El Moral, El Ocotillo

El Pedregal de Santa Martha

El Rosario*

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fuentes del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Lomas del Camichín

Los Camichines II

Los Pocitos

Las Pilitas

Nueva Aurora Residencial

Paseo de la Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas del Rosario

Puesta del Sol

Quinta Catalina

Rinconada de los Naranjos

Rinconada del Árbol

San Francisco de la Soledad

Santa Cruz de las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle de los Leones

Vistas del Pedregal.

Importante: el asterisco (*) indica que la colonia se abastece de distintos acueductos y está distribuida en varias zonas de servicio.

¿Cómo prepararse ante los cortes de agua del SIAPA?

Ante las afectaciones programadas, se recomienda a los habitantes:

Almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y tapados

Revisar las instalaciones domésticas para detectar y reparar fugas

Utilizar el agua de manera racional y priorizar las necesidades básicas

Consultar los canales oficiales del SIAPA para verificar cambios en el calendario y conocer las opciones de abastecimiento mediante pipas

El programa de rotación busca distribuir el suministro entre los polígonos establecidos durante los próximos meses.

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