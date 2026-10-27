Estudio revela que uno de cada cinco jóvenes sufre de ansiedad; hubo un aumento tras la pandemia

El uso de medicamentos contra la ansiedad también aumentó. Foto: Shutterstock

Casi uno de cada cinco adultos jóvenes en Estados Unidos (EE. UU.) se siente ansioso todos los días, según un nuevo estudio.

Un poco menos del 20% de los estadounidenses de entre 18 y 25 años reportó sufrir ansiedad diaria en 2024, frente al 15% registrado en 2020, informaron los investigadores en el American Journal of Public Health.

Las probabilidades de recibir un diagnóstico de ansiedad o una receta de medicamentos contra la ansiedad también aumentaron aproximadamente un tercio durante el mismo periodo, encontraron los investigadores.

Esta ansiedad podría derivarse de la pandemia de COVID-19 y de su impacto duradero en la salud mental de los estadounidenses, señalaron los investigadores.

“El aumento de la ansiedad en la cohorte de 2024 en comparación con la cohorte de 2020 requiere atención de salud pública sobre los posibles efectos a largo plazo de la pandemia en la salud mental de los adultos jóvenes”, concluyó el equipo de investigación, liderado por Melissa Villodas, profesora asistente de Trabajo Social en la Universidad George Mason.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 11 mil adultos jóvenes que participaron en una encuesta federal de entrevistas de salud.

El análisis encontró que las probabilidades de experimentar ansiedad frecuente aumentaron un 28% entre 2020 y 2024.

También hubo un incremento el uso de medicamentos contra la ansiedad

Asimismo, las probabilidades de recibir un diagnóstico de ansiedad aumentaron un 31%, mientras que el uso de medicamentos contra la ansiedad se incrementó un 32%, según los investigadores.

En general, los diagnósticos de ansiedad aumentaron del 18% a más del 23%, mientras que las recetas de medicamentos contra la ansiedad pasaron del 10% a más del 13%.

“La ansiedad sigue siendo una preocupación creciente entre los adultos jóvenes de EE. UU.”, escribieron los investigadores. “Este grupo ya experimentaba el aumento más rápido de ansiedad antes de la pandemia y es vulnerable, desde el punto de vista del desarrollo, a una mala salud mental”.

El equipo añadió: “Nuestro estudio abarca el inicio de la pandemia de COVID-19 hasta su final documentado como una amenaza global, un periodo marcado por factores estresantes generalizados, como la soledad, la inestabilidad económica, la preocupación por las infecciones y las interrupciones en transiciones clave de la vida por ejemplo, ingresar a la universidad o al mercado laboral”.

Algunos grupos tenían más probabilidades de presentar ansiedad:

Casi la mitad de los adultos jóvenes lesbianas, gays y bisexuales reportó un diagnóstico de ansiedad: cerca del 45%, frente al 19% de sus pares heterosexuales . Las recetas de medicamentos contra la ansiedad se duplicaron, del 13% al 26%, mientras que entre los adultos jóvenes heterosexuales aumentaron del 9% al 10%.

lesbianas, gays y bisexuales reportó un ansiedad: . Las recetas de medicamentos contra la ansiedad se duplicaron, del 13% al 26%, mientras que entre los adultos jóvenes heterosexuales aumentaron del 9% al 10%. Alrededor del 32% de las mujeres reportó un diagnóstico de ansiedad , frente al 15% de los hombres. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres reportó sentir ansiedad a diario y 1 de cada 5 tomó medicamentos contra la ansiedad.

, frente al 15% de los hombres. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres reportó sentir ansiedad a diario y 1 de cada 5 tomó medicamentos contra la ansiedad. Los adultos jóvenes hispanos lesbianas, gays y bisexuales tenían aproximadamente 4.7 veces más probabilidades de tomar medicamentos contra la ansiedad que sus pares hispanos heterosexuales.

“En lugar de asumir que todos los adultos jóvenes experimentan la ansiedad de la misma manera, estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las múltiples identidades sociales y los contextos que moldean las experiencias con la ansiedad”, dijo Villodas.

Dennis Thompson HealthDay Reporter

© 2026 HealthDay. Todos los derechos reservados.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.