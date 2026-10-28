¿Kenia Os se someterá a una operación? Conoce lo que dijo de su salud

Kenia Os habló con sus seguidores sobre su diagnostico médico. Foto: AFP

Kenia Os compartió con sus fans que se someterá a una operación por endometriosis, la información la dio a conocer a través de un video en vivo realizado en TikTok el pasado 26 de octubre, durante el llamado Día Kenini, en el que se honra a la cantante y a su comunidad de seguidores.

“Me detectaron endometriosis, que no sé si ustedes sepan eso, pero digamos que es tejido del útero que muchísimas mujeres tenemos por problemas hormonales y es algo que da muchísimo cólico”, dijo en el video.

La cantante sinaloense explicó que la endometriosis puede provocar inflamación durante periodos prolongados y que, si no se trata, podría causar infertilidad.

De acuerdo con la intérprete de “Malas Decisiones”, explicó que se operará en diciembre de este año, después de los conciertos que tiene programados para este 2026.

Asimismo, dijo que fue diagnosticada con ovario poliquístico, un trastorno hormonal y metabólico en el que los ovarios producen un exceso de hormonas masculinas, lo que afecta la ovulación y el desarrollo de los folículos.

Destacó que hará público el proceso para evitar la desinformación que existe en México sobre este tema.

“Voy a hacer público todo ese proceso porque siento que en México hay muchísima desinformación acerca de las hormonas, de los procesos hormonales”, destacó ante los fans que estaban conectados en la transmisión en vivo.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una enfermedad compleja que afecta a mujeres de todo el mundo, desde el inicio de la primera menstruación hasta la menopausia, con independencia del origen étnico o la condición social.

También puede presentarse en hombres transgénero y en personas no binarias que menstrúan.

Aunque no existe un tratamiento curativo, algunos medicamentos pueden aliviar los síntomas. En ciertos casos, es necesaria una intervención quirúrgica, como en el caso de Kenia Os.

El diagnóstico se realiza mediante técnicas de imagen, como la ecografía. En algunos casos, puede ser necesario recurrir a procedimientos invasivos, incluso quirúrgicos, para confirmarlo.

Cabe mencionar que se desconocen las causas de la endometriosis, aunque los estudios apuntan a que podría estar relacionada con un problema del sistema inmunitario.

Según la OMS, las personas afectadas presentan tasas más elevadas de otras afecciones de origen inmunitario y antecedentes familiares de la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de la endometriosis?

De acuerdo con el Centro Médico ABC, los síntomas de la endometriosis pueden variar de una mujer a otra y no siempre corresponden a la gravedad de la enfermedad.

El doctor José Manuel Septién Guevara, gineco-obstetra con especialidad en mínima invasión de esta institución, explica que algunas mujeres con casos leves pueden experimentar dolores intensos, mientras que otras con endometriosis avanzada apenas presentan molestias.

Entre las principales señales que pueden hacer sospechar de este padecimiento se encuentran las siguientes:

Dolor menstrual intenso (dismenorrea): es uno de los síntomas más frecuentes. A diferencia de los cólicos habituales, puede ser incapacitante, comenzar días antes de la menstruación y persistir después de que termine. Se puede sentir como un dolor punzante en la parte baja del abdomen o en la región lumbar.

es uno de los síntomas más frecuentes. A diferencia de los cólicos habituales, puede ser incapacitante, comenzar días antes de la menstruación y persistir después de que termine. Se puede sentir como un dolor punzante en la parte baja del abdomen o en la región lumbar. Dolor durante o después de las relaciones sexuales (dispareunia): suele manifestarse como una molestia profunda en la pelvis, especialmente durante ciertas posiciones. Puede relacionarse con la presencia de tejido asociado a la endometriosis en los ligamentos que sostienen el útero o en la zona detrás de la vagina.

suele manifestarse como una molestia profunda en la pelvis, especialmente durante ciertas posiciones. Puede relacionarse con la presencia de en los ligamentos que sostienen el útero o en la zona detrás de la vagina. Dolor al orinar o defecar: estas molestias pueden aparecer durante la menstruación o los días fértiles. Pueden ser una señal de que el tejido relacionado con la endometriosis afecta órganos cercanos, como la vejiga o el intestino.

estas molestias pueden aparecer durante la menstruación o los días fértiles. Pueden ser una señal de que el tejido relacionado con la endometriosis afecta órganos cercanos, como la vejiga o el intestino. Sangrado menstrual abundante o entre periodos: algunas mujeres presentan menstruaciones muy abundantes o manchados oscuros entre una regla y otra. Estos cambios pueden acompañar a la enfermedad y deben valorarse junto con otros síntomas.

algunas mujeres presentan menstruaciones muy abundantes o manchados oscuros entre una regla y otra. Estos cambios pueden acompañar a la enfermedad y deben valorarse junto con otros síntomas. Infertilidad o dificultad para lograr un embarazo: la endometriosis puede afectar la fertilidad al provocar alteraciones en la pelvis, obstruir las trompas de Falopio o influir en la calidad de los óvulos debido a la inflamación.

La presencia de estos síntomas no confirma por sí sola un diagnóstico de endometriosis.

Ante molestias persistentes o que interfieran con las actividades cotidianas, se recomienda acudir con un especialista para recibir una valoración médica.

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