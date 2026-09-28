Sale de Tapachula caravana migrante “Con Dios”; retoma ruta hacia EE.UU.

Caravana de migrantes. Foto: Lizeth Coello

La caravana denominada “Con Dios” partió la noche de este domingo de Tapachula, Chiapas; para retomar la ruta migratoria e intentar llegar como destino final a Estados Unidos (EE.UU.).

Los más de 400 migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala, caminan bajo la lluvia pues quieren llegar pronto a su siguiente parada que es el municipio de Huixtla.

Caravana migrante sale de Chiapas con destino hacia Estados Unidos

Los migrantes, quienes salieron de San Pedro Sula, Honduras el jueves pasado; no quieren quedarse en México pues aseguran que la situación es complicada.

Hasta este momento, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) no los han abordado para ofertarles documentos provisionales.

Esta caravana va integrada por hombres, mujeres e infantes que están soportando las inclemencias del tiempo. Este fin de semana descansaron en Tapachula y algunos fueron atendidos por personal de Protección Civil pues necesitaban hidratación.

Se espera que esta semana recorran de Tapachula a Arriaga que son 247 kilómetros para salir a Oaxaca y continuar su camino si no se entregan a migración.

“En lo personal quiero llegar a los Estados Unidos, me vine por error ahora quiero volver a llegar porque tengo hijos que dejé en mi país, tengo mi mamá, tengo familia y pies la idea es seguir adelante con la ayuda del pueblo mexicano”, expresó uno de los migrantes.

5 datos importantes de la caravana migrante ” Con Dios”

Nombre: Se autodenomina “Fe y Esperanza con Dios” , aunque también es identificada como la caravana “Con Dios” .

Se autodenomina , aunque también es identificada como la caravana . ¿De dónde salió? Partió el 20 de septiembre de San Pedro Sula, Honduras , y posteriormente atravesó Guatemala antes de ingresar a México.

Partió el , y posteriormente atravesó Guatemala antes de ingresar a México. ¿Cuántos migrantes son? Los reportes más recientes estiman alrededor de 350 personas , aunque las cifras han variado entre 300 y más de 400 conforme el grupo ha avanzado y se han incorporado otros migrantes.

Los reportes más recientes estiman , aunque las cifras han variado entre 300 y más de 400 conforme el grupo ha avanzado y se han incorporado otros migrantes. Ya retomaron la marcha: Después de permanecer unos dos días en Tapachula , salieron nuevamente el domingo 27 de septiembre , bajo la lluvia, para continuar por la costa de Chiapas.

Después de permanecer unos dos días en , salieron nuevamente el , bajo la lluvia, para continuar por la costa de Chiapas. ¿Cuál es su destino? El grupo ha manifestado que busca avanzar hacia Estados Unidos. Su ruta prevista contempla municipios de Chiapas como Huehuetán, Huixtla, Escuintla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, antes de continuar hacia Oaxaca.

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