Tiembla en Chiapas: reportan sismo de 4.6 cerca de Arriaga

Registran sismo de magnitud 4.6 hoy en Chiapas. Foto: Protección Civil Chiapas

Un sismo de magnitud 4.6 se registró la mañana de este martes 27 de octubre en Chiapas, lo que despertó a habitantes de la entidad alrededor de las 6:01 horas. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 30 kilómetros al norte del municipio de Arriaga, en la región de la Costa, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN). Aunque el preliminar se reportó de 5.1, el movimiento terrestre se reportó finalmente de magnitud 4.6.

SISMO Magnitud 4.6 Loc. 30 km al NORTE de ARRIAGA , CHIS 27/10/26 06:01:11 Lat 16.50 Lon -93.94 Pf 123.2 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 27, 2026

El organismo reportó que el temblor ocurrió a una profundidad de 123.2 kilómetros. Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que se activaron las alarmas y se aplicaron los protocolos correspondientes para atender la emergencia y procurar la seguridad de la población.

“Como parte de los protocolos de actuación, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) realiza recorridos de supervisión y monitoreo en Tuxtla Gutiérrez para verificar probables afectaciones y brindar atención oportuna a la ciudadanía”. Secretaría de Protección Civil de Chiapas

Hasta la información disponible, no se habían proporcionado reportes confirmados sobre personas lesionadas o daños materiales relacionados con este sismo.

🚨🏙️ El Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) mantiene recorridos de inspección en diversos puntos e infraestructura de la capital para descartar riesgos y salvaguardar a la población. Ante emergencias, reporta al 911. 🚨📲#ProtecciónCivilChiapas #JuntasYJuntosNosCuidamosMejor pic.twitter.com/D7XdVIL7Ko — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) October 27, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 4.6 en Chiapas?

De acuerdo con los datos del Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 30 kilómetros al norte de Arriaga, Chiapas, municipio ubicado en la zona costera del estado.

El movimiento ocurrió a las 6:01 horas y tuvo una profundidad de 123.2 kilómetros. Estos datos permiten ubicar el origen del temblor, aunque la percepción del movimiento puede variar entre localidades debido a factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las características del suelo.

La información preliminar sobre un sismo puede actualizarse conforme los organismos especializados revisan los registros instrumentales. Por ello, se recomienda consultar los reportes oficiales para conocer si existen cambios en la magnitud o en la ubicación reportada.

🚨 Como parte de los protocolos de actuación, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) realiza recorridos de supervisión y monitoreo en Tuxtla Gutiérrez para verificar probables afectaciones y brindar atención oportuna a la ciudadanía. pic.twitter.com/8uwIYeePSe — Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) October 27, 2026

Protección Civil activó protocolos tras el movimiento telúrico

Después del sismo, Protección Civil estatal informó que se activaron las alarmas y se puso en marcha el protocolo correspondiente para atender la situación.

Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de objetos que puedan caer y seguir las instrucciones del personal de emergencia. Una vez que termine el movimiento, es importante revisar visualmente las condiciones del inmueble y evitar ingresar a construcciones que presenten daños visibles.

También se aconseja tener a la mano una mochila de emergencia, identificar las rutas de evacuación y establecer un punto de reunión con familiares.

Chiapas es una de las entidades con mayor actividad sísmica

Chiapas es una de las entidades con mayor actividad sísmica de México, hasta octubre de 2026 se habían registrado 6 mil 833 sismos en el estado.

Esta actividad está relacionada con la ubicación geológica de la región, donde interactúan distintas placas tectónicas. El movimiento entre ellas puede generar temblores de diferentes magnitudes y profundidades.

La actividad sísmica de la entidad hace importante que la población conozca las medidas de prevención y se mantenga informada a través de fuentes oficiales.

Aunque no todos los sismos se perciben con la misma intensidad ni provocan daños, las autoridades recomiendan no confiarse y contar con un plan familiar de protección civil.

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