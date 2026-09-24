Vales Mercomuna: registro va casa por casa; ten a la mano estos documentos

Habitantes de la CDMX ya han sido beneficiados con el programa. Foto: Cuartoscuro

Los habitantes de la Ciudad de México que aún no se han registrado al programa de vales Mercomuna deben de estar preparados, pues los colaboradores de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) se encuentran “recorriendo casa por casa” para hacerlo posible.

Por su parte, el coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico de la CDMX, Carlos Cervantes Godoy, publicó un video en sus redes sociales en el que le infroma a las personas en qué consiste el programa social, así como los requisitos para registrarse.

El equipo de la #SAPCI continúa recorriendo casa por casa para registrar a vecinas y vecinos en el programa #MERCOMUNA, que fortalece la economía local mediante vales físicos canjeables en negocios y locales de mercados públicos. #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/v6JVfSuwK2 — Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (@SAPCI_CDMX) September 22, 2026

¿Cuáles son los requisitos para registrarse en el programa de vales Mercomuna?

Los requisitos para registrarse en el programa de vales Mercomuna son los siguientes:

Tener entre 19 a 56 años de edad

Ser recidente de la Ciudad de México.

INE

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

CURP actualizado

“El equipo de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, a través de las visitas casa por casa, recorrerá diferentes zonas de la ciudad para realizar registros”, indica en el video.

Asimismo, señaló que quienes ya se registraron, los trabajadores de la dependencia harán una visita a domicilio para entregar una carta invitación para poder recoger los vales. Sólo se debe de asistir el día que indica el documento para recoger los vales.

“Una vez que los tengas (los vales) puedes canjearlo en cualquier establecimiento que esté registrado…. Permanece pendiente por si llaman a tu puerta”, indicó.

¿De cuánto son los vales Mercomuna 2026?

Los vales de despensa Mercomuna 2026 contemplan apoyos de mil hasta 3 mil pesos, de acuerdo con la información proporcionada.

Los vales pueden utilizarse en diferentes establecimientos (mercados y pequeños comercios, no en supermercados) ubicados en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, conforme a las condiciones de uso del programa.

¿Qué es el programa social Mercomuna?

El programa Mercomuna busca fortalecer la economía de las familias de la Ciudad de México mediante la entrega de vales físicos que pueden canjearse en mercados y pequeños comercios participantes.

Los apoyos se entregan a través de plantillas de vales impresos en papel, que únicamente pueden utilizarse en establecimientos previamente registrados en el programa. Con esta medida, el Gobierno capitalino busca apoyar el gasto de los hogares y, al mismo tiempo, incentivar el consumo y la actividad económica en los negocios locales.

Por esta razón es que las familias deben de estar pendientes de las visitas de los colaboradores de la SAPCI.

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