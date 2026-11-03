Dañan tapetes de Día de Muertos con motocicleta en Atenco; detienen a tres

Sujetos dañaron tapetes de Día de Muertos en Atenco. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los tradicionales tapetes de aserrín que prepararon habitantes de San Francisco Acuexcomac, en el municipio de Atenco, Estado de México (Edomex), para las celebraciones de Día de Muertos, fueron vandalizadas por tres sujetos que circulaban en una motocicleta. Tras los reportes y la difusión de imágenes de los hechos, policías municipales lograron detener a los presuntos responsables.

En las grabaciones del momento que se compartieron en redes sociales como en la cuenta de X de Jorge Becerril, se observa cómo los ocupantes de la motocicleta pasan sobre las decoraciones tradicionales, elaboradas por vecinos como parte de las actividades para conmemorar estas fechas.

Detienen a 3 sujetos que dañaron tapetes de aserrín en Acuexcomac, municipio de Atenco, #Edomex, los cuales fueron elaborados como parte de las actividades por el Día de Muertos. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/LFTofX0rM6 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 3, 2026

Así dañaron los tapetes de aserrín en Atenco

De acuerdo con las imágenes difundidas, el conductor habría dirigido la motocicleta hacia los tapetes para vandalizarlos. En otros momentos, también se observa cómo uno de los ocupantes baja los pies y pisa las figuras de aserrín, con lo que provoca daños en los trabajos realizados por la comunidad.

Estas decoraciones forman parte de las expresiones tradicionales con las que habitantes de distintas localidades del país reciben las celebraciones de Día de Muertos. Su elaboración requiere la participación de vecinos, quienes utilizan materiales como aserrín de colores para crear figuras y diseños sobre las calles.

Policía municipal detiene a tres probables responsables

Luego de recibir los reportes sobre los daños, elementos de la Policía Municipal de Atenco dieron seguimiento al caso y ubicaron a los tres sujetos señalados por estos hechos.

Los probables responsables fueron detenidos y puestos a disposición del juez cívico, instancia ante la que se dará continuidad al procedimiento correspondiente.

Tapetes de Día de Muertos, una tradición comunitaria

La elaboración de tapetes de aserrín es una de las actividades que acompañan las celebraciones de Día de Muertos en distintas comunidades. Además de decorar calles y espacios públicos, estos trabajos reúnen a familias y vecinos que colaboran en el diseño y colocación de las figuras.

En San Francisco Acuexcomac, los tapetes formaban parte de la decoración preparada para estas fechas. Los daños provocados por la motocicleta quedaron registrados en imágenes que permitieron documentar la vandalización de los mismos y motivaron la intervención de la policía municipal.

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