¿Quién es Blanca Cruz García? Su trayectoria antes de llegar a la presidencia del INE

Blanca Cruz. Foto: INE/Cuartoscuro

Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala. La funcionaria, originaria de Oaxaca, cuenta con más de una década de experiencia en materia electoral y anteriormente encabezó el Instituto Electoral del Estado de Puebla.

¿Quién es Blanca Yassahara Cruz García y dónde nació?

Blanca Yassahara Cruz García es una abogada y funcionaria electoral originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, cuya trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en la organización de elecciones federales y locales.

Cuenta con más de una década de experiencia dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral, donde desempeñó funciones relacionadas con la preparación de procesos electorales y la coordinación de actividades distritales.

Antes de incorporarse al Consejo General del INE, presidió el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), cargo que asumió en noviembre de 2022 y dejó en abril de 2026.

Su trayectoria incluye responsabilidades en órganos electorales distritales, la organización de elecciones presidenciales y la conducción de un organismo público local electoral.

¿Qué estudió Blanca Cruz García?

La funcionaria es licenciada en Derecho, con área de profundización en Derecho Constitucional y Amparo.

También cuenta con una maestría en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), institución en la que desarrolló parte de su formación académica.

Su preparación profesional se ha vinculado con el derecho electoral, la aplicación de las disposiciones constitucionales y los procedimientos relacionados con la organización de elecciones.

De acuerdo con su perfil publicado por el INE, Cruz García ha desempeñado funciones relacionadas con la preparación y ejecución de procesos electorales federales, así como con los sistemas de información electoral.

Su trayectoria en el INE comenzó con la organización de elecciones

Blanca Cruz García ingresó al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) mediante un concurso público abierto, mecanismo utilizado para incorporar personal especializado a la estructura electoral.

Entre sus primeras responsabilidades se encuentra el cargo de vocal de Organización Electoral distrital, desde el cual participó en la preparación de elecciones federales.

A los 25 años intervino en la organización de la elección presidencial de 2012, cuando trabajaba en el distrito electoral federal 14, con cabecera en Izúcar de Matamoros, Puebla.

Durante ese proceso realizó recorridos por comunidades rurales de la región mixteca para coordinar actividades relacionadas con la instalación de casillas electorales.

Como vocal de Organización Electoral también tuvo responsabilidades en la actualización de sistemas de información y en la coordinación del funcionamiento del Consejo Distrital.

Estas actividades formaron parte de su trayectoria antes de asumir responsabilidades de dirección en organismos electorales.

Blanca Cruz García fue presidenta del Instituto Electoral de Puebla

El 22 de agosto de 2022, el Consejo General del INE designó a Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Su nombramiento se realizó para un periodo de siete años, en sustitución de Miguel Ángel García Onofre.

Posteriormente, el 3 de noviembre de 2022, rindió protesta y comenzó formalmente sus funciones al frente del organismo electoral poblano.

Desde esa posición encabezó los trabajos institucionales relacionados con la organización de elecciones locales, la coordinación de las áreas del instituto y el funcionamiento de su Consejo General.

Su periodo estaba previsto hasta noviembre de 2029. Sin embargo, concluyó anticipadamente sus funciones en abril de 2026, después de resultar electa como consejera del INE.

¿Cuándo llegó Blanca Cruz García al Consejo General del INE?

El 21 de abril de 2026, la Cámara de Diputados eligió a Blanca Yassahara Cruz García como integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Su nombramiento se realizó para un periodo de nueve años, comprendido entre el 22 de abril de 2026 y el 21 de abril de 2035.

En el mismo proceso fueron designados Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López.

Los tres ocuparon las vacantes que dejaron Dania Paola Ravel Cuevas, Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes concluyeron sus respectivos encargos.

El acuerdo de designación fue presentado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y aprobado con los votos de Morena y sus aliados.

Tras su elección, Cruz García informó la conclusión anticipada de sus funciones en el organismo electoral poblano.

El 22 de abril de 2026 rindió protesta como consejera electoral del INE y comenzó su participación en las decisiones del Consejo General.

Durante su toma de protesta expresó su compromiso con los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad y paridad.

¿Qué ha dicho Blanca Cruz García sobre la democracia?

Durante su incorporación al Consejo General del INE, Cruz García manifestó su compromiso con los principios que rigen la función electoral.

En su intervención sostuvo que la democracia no debe limitarse a la celebración periódica de elecciones, sino que comprende otras responsabilidades institucionales.

También ha abordado la importancia de la confianza ciudadana en las autoridades electorales.

En una entrevista con El Universal, señaló que mantener esa confianza constituye una tarea colectiva y una condición para el funcionamiento de la democracia en México.

El 10 de septiembre de 2026, durante una sesión del Consejo General, se refirió a la organización del proceso electoral 2026-2027.

En esa intervención destacó la responsabilidad del instituto de garantizar el ejercicio del voto y preservar la confianza ciudadana en las elecciones.

Su participación se produjo durante los preparativos para la renovación de la Cámara de Diputados y los procesos electorales locales previstos para 2027.

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